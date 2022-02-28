Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Курской области
Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Курской области
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Третий полюс" в Курской области, сообщает кабмин.
"В Курской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Третий полюс", что станет дополнительным стимулом для развития этого региона. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая в регионе ОЭЗ появится на территориях двух муниципальных образований - город Железногорск и Железногорский район. "Здесь будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, химии и других сферах. В частности, на территории ОЭЗ планируется построить заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники", - поясняет кабмин.
Кроме того, объем частных инвестиций в новые производства к 2031 году составит почти 40 миллиардов рублей, а количество созданных рабочих мест - около 600.
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, в первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях, добавляет пресс-служба.
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Опубликовано: Мадина Моргоева