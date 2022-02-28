https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775485138.html

Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Курской области

Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Курской области - РИА Новости, 28.02.2022

Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Курской области

Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Третий полюс" в Курской области, сообщает кабмин. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:21

2022-02-28T09:21

2022-02-28T09:21

экономика

технологии

железногорск

курская область

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Третий полюс" в Курской области, сообщает кабмин.Отмечается, что первая в регионе ОЭЗ появится на территориях двух муниципальных образований - город Железногорск и Железногорский район. "Здесь будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, химии и других сферах. В частности, на территории ОЭЗ планируется построить заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники", - поясняет кабмин.Кроме того, объем частных инвестиций в новые производства к 2031 году составит почти 40 миллиардов рублей, а количество созданных рабочих мест - около 600.Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, в первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774990672.html

железногорск

курская область

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Мадина Моргоева

экономика, технологии, железногорск , курская область