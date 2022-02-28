18:17 28.02.2022 (обновлено: 18:56 28.02.2022)
Джонсон пообещал направить Киеву военную поддержку "в ближайшие часы и дни"
Премьер Британии Джонсон пообещал направить Украине военную поддержку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому направить Украине больше военной поддержки в ближайшие часы и дни, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.
"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о военной поддержке Великобритании, направляемой на Украину, и пообещал направить больше в ближайшие часы и дни", - отмечается в сообщении.
Зеленский накануне вечером заявил Джонсону, что, по его мнению, следующие 24 часа будут для Украины решающими. Британский премьер, в свою очередь, сказал, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи от Великобритании и союзников на Украину.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.