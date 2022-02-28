https://ria.ru/20220228/dzhonson-1775637129.html

Джонсон пообещал направить Киеву военную поддержку "в ближайшие часы и дни"

Джонсон пообещал направить Киеву военную поддержку "в ближайшие часы и дни" - РИА Новости, 28.02.2022

Джонсон пообещал направить Киеву военную поддержку "в ближайшие часы и дни"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому направить Украине больше военной поддержки в ближайшие часы и дни, говорится в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:17

2022-02-28T18:17

2022-02-28T18:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

великобритания

украина

борис джонсон

владимир зеленский

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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому направить Украине больше военной поддержки в ближайшие часы и дни, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров."Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о военной поддержке Великобритании, направляемой на Украину, и пообещал направить больше в ближайшие часы и дни", - отмечается в сообщении.Зеленский накануне вечером заявил Джонсону, что, по его мнению, следующие 24 часа будут для Украины решающими. Британский премьер, в свою очередь, сказал, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи от Великобритании и союзников на Украину.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

великобритания

украина

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, великобритания, украина, борис джонсон, владимир зеленский