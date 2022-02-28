https://ria.ru/20220228/donbass-1775647844.html

Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя

Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022

Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя

Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:54

2022-02-28T18:54

2022-02-28T20:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

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василий небензя

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Как заявил постпред, "украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220227/nato-1775405782.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, василий небензя, оон, ситуация в днр и лнр