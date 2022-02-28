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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/donbass-1775647844.html
Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя
Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022
Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя
Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:54
2022-02-28T20:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
василий небензя
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Как заявил постпред, "украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/nato-1775405782.html
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в мире, россия, украина, нато, василий небензя, оон, ситуация в днр и лнр
18:54 28.02.2022 (обновлено: 20:17 28.02.2022)
 
Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Киев заблуждался, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев – РИА Новости. Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как заявил постпред, "украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 17:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО нарастит поставки оружия Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОВасилий НебензяООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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