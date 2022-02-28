18:54 28.02.2022 (обновлено: 20:17 28.02.2022)
Киев думал, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: Киев заблуждался, что при поддержке Запада силой вернет Донбасс
© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 28 фев – РИА Новости. Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как заявил постпред, "украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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