Режиссер Боннель сообщила, что во Франции не знают о ситуации в Донбассе
Режиссер Боннель: европейская общественность не знает о ситуации в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Французская общественность не знает ситуацию в Донбассе, рассказала РИА Новости режиссёр, репортёр и преподаватель Сорбонны и Высшей школы журналистики в Париже Анна-Лаура Боннель.
"Ни французская общественность, ни европейская не имеют представления о том, что происходит в Донбассе, поскольку это не освещалось во французских медиа. В Европе я наблюдаю, как информация распространяется в интернете. То, что происходит, так это то, что французская общественность не понимает, что происходит на Украине, в том числе в регионе Донбасса", - сказала она.
По словам режиссера, во Франции говорят исключительно о событиях Майдана и не обращают внимания на другие исторические нюансы, необходимые для понимания происходящего, - историю, культурную и политическую принадлежность.
"Мне кажется, что это не трудно. Следует побольше анализировать в массмедиа. Тем не менее есть журналисты, которые делают свою работу и документируют ситуацию в Донбассе, как Поль Морера, который снял документальный фильм о ситуации в Донбассе. Также и журналисты из "Фигаро", и другие, которые проанализировали эту ситуацию. Но французы в своем большинстве, большинство массмедиа не интересуются этим сюжетом", - отметила она.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева