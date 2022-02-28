https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях

"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях - РИА Новости, 28.02.2022

"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях

Армия ДНР прорывается на юг к важному железнодорожному узлу — Волновахе. Оттуда открывается прямая дорога на Мариуполь — стратегически важный портовый город на... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:00

2022-02-28T08:00

2022-02-28T10:32

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775161247_0:190:3092:1929_1920x0_80_0_0_dcb81e5708e799464c034c8c1e85311e.jpg

ДНР, 28 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Армия ДНР прорывается на юг к важному железнодорожному узлу — Волновахе. Оттуда открывается прямая дорога на Мариуполь — стратегически важный портовый город на Азовском море. По информации Минобороны России, войска продвинулись более чем на десять километров и освободили несколько населенных пунктов. ВСУ оставляют позиции и отступают. Корреспондент РИА Новости побывал на брошенном опорном пункте украинских националистов.Ушли не всеПолномасштабное общевойсковое наступление в степях Донбасса — задача крайне непростая. В 1941-м прекрасно обученная и оснащенная немецкая группа армий "Юг" столкнулась с неожиданным препятствием — вязким и липким донецким черноземом. По нему не могла пройти пехота, а танки постоянно натыкались на плотные минные заграждения. Наступать, не снижая темпа, здесь можно только по дорогам. Вермахту удалось прорваться к Донецку, лишь благодаря эффекту внезапности и численному превосходству.Важность транспортных артерий, пересекающих Донбасс, понимали и тогда, и сейчас. В нескольких километрах к югу от Докучаевска прямо у дороги — ротный опорный пункт националистов. На высоком флагштоке — красно-черный флаг запрещенного в России "Правого сектора"* с эмблемой 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Бойцы этого соединения с мая 2014-го по январь 2015-го удерживали Донецкий аэропорт. Именно их украинские СМИ прозвали "киборгами".Слева и справа от дороги — сложная сеть блиндажей, капониров для бронетехники, долговременных огневых точек и окопов полного профиля. Отступать тут явно не собирались. Но сейчас на позициях пусто. Навстречу группе журналистов выходит бородатый здоровяк в форме армии ДНР. Быстро приближаясь, снимает автомат с предохранителя и грозно интересуется: "Кто такие?" Убедившись, что мы россияне, успокаивается, большим пальцем переводит "флажок" Калашникова обратно в верхнее положение."Не обессудьте, мы тут до сих пор недобитков ловим, — объясняет он. — Противника вышибли сегодня утром. Когда они поняли, что окружены, попытались прорваться на юг к своим — при поддержке бронетехники. Ушли не все, а их БМП стала нашим трофеем. Можете осмотреть, саперы уже проверили. Но все равно смотрите под ноги".Бросили своихУкраинские военные покидали ротный опорный пункт в спешке, побросав имущество: бронежилеты, каски, бушлаты, невскрытые цинки с патронами, гранатометные "морковки" — выстрелы от РПГ-7, полевые аптечки, снаряженные пулеметные ленты, автоматные магазины. Чуть в стороне — артиллерийская позиция с разбитым 120-миллиметровым минометом. А у самой дороги валяется укупорка от британского противотанкового ракетного комплекса NLAW. Как видим, заморское чудо-оружие не очень-то помогло нацгвардии.Устраивались вроде бы надолго, но вот о быте особо не позаботились — то ли поленились, то ли решили, что и так сойдет. Контраст с военными фортификациями армии ДНР разительный. Если там траншеи обшиты досками, сверху по всем правилам насыпаны брустверы со стрелковыми бойницами, то здесь окопы напоминают глубокие сточные канавы. Грязь — по щиколотку, местами и вовсе заросли высокой травы. Единственный признак "цивилизации" — ступени из патронных ящиков.Однако блиндаж укреплен хорошо, бревнами в два наката. Внутри в печке-буржуйке еще тлеют угли, на столе — нарезанный хлеб, початая бутылка минералки и полная окурков пепельница. На полках — банки-"закрутки" с домашними разносолами и нехитрая солдатская кухонная утварь. В углу грудой свалена документация: огневые карточки, ведомости, таблицы радиочастот и позывных, списки имущества, наставления по ведению оборонительного боя, методички по организации учебных стрельб. Видимо, здесь были необстрелянные бойцы, поэтому и побежали при первом же натиске.В темноте блиндажа недовольно ворчат, испугавшись огня фонаря, две упитанные кошки. Их отступающие с собой не забрали, как и двух собак, сиротливо жмущихся к ногам заезжих журналистов. Бежавшие украинские силовики бросили не только животных, но и павших товарищей — на позициях "Холодного Яра" остались два трупа.Мотивация воеватьНа мариупольском направлении, помимо 93-й механизированной, обороняется 53-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Некоторые ее военнослужащие проявили больше благоразумия, чем гарнизон брошенного опорного пункта, и добровольно сложили оружие перед наступающими частями армии ДНР. Сейчас их держат в одной из воинских частей в Донецке. После проверки обещают отпустить по домам. При одном условии — если они подпишут бумаги, что никогда больше не возьмут в руки оружие. Большинство сдавшихся — уроженцы Донецкой и Луганской областей."Служить было тяжело, в бригаде все очень плохо с материальной частью, — рассказывает командир противотанкового взвода старший лейтенант Александр Морока. — Топлива мало, техника и оружие старые, с боеприпасами беда. Американские "Джавелины" не видел ни разу. Вдобавок к нам пригнали молодое, неопытное пополнение. А тут ваше наступление. Сначала била артиллерия, сильно, головы не поднять. А когда нам приказали отступать, было уже поздно. Я решил сложить оружие".Украинским военным явно боязно. Смотрят в пол, тщательно продумывают ответы. И единогласно отрицают, что были причастны к обстрелам мирных городов. По их словам, они сами устали от войны, а на фронт пошли из-за денег. Оператор противотанкового комплекса рядовой Андрей Голуб утверждает, что подписал контракт, когда они с женой лишились работы, других вариантов не было. Старший солдат Андрей Литвинов не сумел трудоустроиться на гражданскую специальность после "срочки". Единственная в этой компании женщина повторяет, что никого не хотела убивать."Я видела кадры с погибшими мирными жителями Донбасса, — признается медик-стрелок Марина Кравцова из Луганской области. — Но ведь и наших солдат тоже убивали. Помогать надо и тем, и тем. Я окончила медицинские курсы, решила пойти на контракт, чтобы спасать жизни. Когда отпустят домой, видимо, вернусь уже не на Украину, а в ЛНР. Но неважно, какое государство и кто у власти. Главное, чтобы людям хорошо жилось".Сложно сказать, кто из этих военных, добровольно сложивших оружие, был полностью искренен, а кто пытался обелить себя, в глубине души презирая и ненавидя "сепаратистов" и "российских оккупантов", как киевская пропаганда восемь лет называла жителей восставшего Донбасса. Чтобы развеять навязанные сверху разрушительные идеологические штампы, могут понадобиться годы.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность