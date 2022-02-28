https://ria.ru/20220228/diplomaty-1775697431.html
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:31
2022-02-28T23:31
2022-03-01T11:31
в мире
россия
василий небензя
москва
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.Он отметил, что не Москва избрала этот путь.При этом он добавил, что не ему решать, каким будет ответ.Россию не устраивают объяснения США высылки 12 российских дипломатов из постпредства при ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что высылаемые из США 12 дипломатов России занимались деятельностью, которая не соответствовала их дипломатическим обязанностям, и наносили ущерб национальной безопасности США. По его словам, решение Соединенных Штатов было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире."Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20220225/oon-1775171668.html
https://ria.ru/20220228/vysylka-1775712494.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, москва, оон
23:31 28.02.2022 (обновлено: 11:31 01.03.2022)
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
Дипломат Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.
"Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор", — сказал Небензя на пресс-конференции.
Он отметил, что не Москва
избрала этот путь.
При этом он добавил, что не ему решать, каким будет ответ.
Россию
не устраивают объяснения США
высылки 12 российских дипломатов из постпредства при ООН
, заявил на заседании СБ ООН
постпред России при организации Василий Небензя
.
Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что высылаемые из США 12 дипломатов России занимались деятельностью, которая не соответствовала их дипломатическим обязанностям, и наносили ущерб национальной безопасности США. По его словам, решение Соединенных Штатов было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире.
"Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.