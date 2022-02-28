https://ria.ru/20220228/diplomaty-1775697431.html

Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН

Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН - РИА Новости, 01.03.2022

Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН

Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:31

2022-02-28T23:31

2022-03-01T11:31

в мире

россия

василий небензя

москва

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.Он отметил, что не Москва избрала этот путь.При этом он добавил, что не ему решать, каким будет ответ.Россию не устраивают объяснения США высылки 12 российских дипломатов из постпредства при ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что высылаемые из США 12 дипломатов России занимались деятельностью, которая не соответствовала их дипломатическим обязанностям, и наносили ущерб национальной безопасности США. По его словам, решение Соединенных Штатов было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире."Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20220225/oon-1775171668.html

https://ria.ru/20220228/vysylka-1775712494.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, василий небензя, москва, оон