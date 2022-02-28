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Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН - РИА Новости, 01.03.2022
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН
Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:31
2022-03-01T11:31
в мире
россия
василий небензя
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.Он отметил, что не Москва избрала этот путь.При этом он добавил, что не ему решать, каким будет ответ.Россию не устраивают объяснения США высылки 12 российских дипломатов из постпредства при ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что высылаемые из США 12 дипломатов России занимались деятельностью, которая не соответствовала их дипломатическим обязанностям, и наносили ущерб национальной безопасности США. По его словам, решение Соединенных Штатов было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире."Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20220225/oon-1775171668.html
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в мире, россия, василий небензя, москва, оон
23:31 28.02.2022 (обновлено: 11:31 01.03.2022)
 
Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН

Дипломат Небензя: Россия ответит на высылку 12 дипломатов из постпредства при ООН

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия ответит на высылку 12 дипломатов из российского постпредства при ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

"Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор", — сказал Небензя на пресс-конференции.

Он отметил, что не Москва избрала этот путь.
При этом он добавил, что не ему решать, каким будет ответ.
Россию не устраивают объяснения США высылки 12 российских дипломатов из постпредства при ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что высылаемые из США 12 дипломатов России занимались деятельностью, которая не соответствовала их дипломатическим обязанностям, и наносили ущерб национальной безопасности США. По его словам, решение Соединенных Штатов было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире.
"Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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