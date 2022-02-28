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Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса
Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса
Студенты педагогических вузов будут заниматься с дошкольниками, которых эвакуировали в Московскую область из ДНР и ЛНР, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:22
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Студенты педагогических вузов будут заниматься с дошкольниками, которых эвакуировали в Московскую область из ДНР и ЛНР, сообщил телеканал "360".Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что студенты, работая вахтовым методом, будут организовывать для детей досуг и занятия."Что касается детей дошкольного возраста, то начиная с сегодняшнего дня у нас в лагерях работают студенты педагогических вузов и их наставники", – сообщила она.В Московскую область эвакуировали более 1300 жителей Донбасса. Их разместили на территориях детских лагерей и пансионатов. Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил, что беженцам оказывают медицинскую и всю необходимую помощь."Хочу еще раз поблагодарить всех, кто активно задействован в приеме, размещении наших соотечественников из Донбасса. Очень многим оказана медицинская помощь – спасибо врачам. Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", – отметил губернатор.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Студенты педагогических вузов будут заниматься с дошкольниками, которых эвакуировали в Московскую область из ДНР и ЛНР, сообщил телеканал "360"
.
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что студенты, работая вахтовым методом, будут организовывать для детей досуг и занятия.
"Что касается детей дошкольного возраста, то начиная с сегодняшнего дня у нас в лагерях работают студенты педагогических вузов и их наставники", – сообщила она.
В Московскую область эвакуировали более 1300 жителей Донбасса. Их разместили на территориях детских лагерей и пансионатов. Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил
, что беженцам оказывают медицинскую и всю необходимую помощь.
"Хочу еще раз поблагодарить всех, кто активно задействован в приеме, размещении наших соотечественников из Донбасса. Очень многим оказана медицинская помощь – спасибо врачам. Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", – отметил губернатор.