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Новости Подмосковья
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Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса
Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса
Студенты педагогических вузов будут заниматься с дошкольниками, которых эвакуировали в Московскую область из ДНР и ЛНР, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Студенты педагогических вузов будут заниматься с дошкольниками, которых эвакуировали в Московскую область из ДНР и ЛНР, сообщил телеканал "360".Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что студенты, работая вахтовым методом, будут организовывать для детей досуг и занятия."Что касается детей дошкольного возраста, то начиная с сегодняшнего дня у нас в лагерях работают студенты педагогических вузов и их наставники", – сообщила она.В Московскую область эвакуировали более 1300 жителей Донбасса. Их разместили на территориях детских лагерей и пансионатов. Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил, что беженцам оказывают медицинскую и всю необходимую помощь."Хочу еще раз поблагодарить всех, кто активно задействован в приеме, размещении наших соотечественников из Донбасса. Очень многим оказана медицинская помощь – спасибо врачам. Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", – отметил губернатор.
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московская область (подмосковье)
17:22 28.02.2022
 

Студенты педвузов будут заниматься с приехавшими в МО детьми из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДети эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в автобусе у железнодорожного вокзала в подмосковной Апрелевке
Дети эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в автобусе у железнодорожного вокзала в подмосковной Апрелевке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Студенты педагогических вузов будут заниматься с дошкольниками, которых эвакуировали в Московскую область из ДНР и ЛНР, сообщил телеканал "360".
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что студенты, работая вахтовым методом, будут организовывать для детей досуг и занятия.
"Что касается детей дошкольного возраста, то начиная с сегодняшнего дня у нас в лагерях работают студенты педагогических вузов и их наставники", – сообщила она.
В Московскую область эвакуировали более 1300 жителей Донбасса. Их разместили на территориях детских лагерей и пансионатов. Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил, что беженцам оказывают медицинскую и всю необходимую помощь.
"Хочу еще раз поблагодарить всех, кто активно задействован в приеме, размещении наших соотечественников из Донбасса. Очень многим оказана медицинская помощь – спасибо врачам. Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", – отметил губернатор.
 
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