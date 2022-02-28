https://ria.ru/20220228/bolgariya-1775574101.html

Министр туризма Болгарии пообещал помочь россиянам вернуться на родину

Министр туризма Болгарии пообещал помочь россиянам вернуться на родину - РИА Новости, 28.02.2022

Министр туризма Болгарии пообещал помочь россиянам вернуться на родину

Министр туризма Болгарии Христо Проданов пообещал оказать помощь в вывозе застрявших в стране россиян, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:02

2022-02-28T15:02

2022-02-28T15:03

туризм

новости - туризм

болгария

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

зарина догузова

туризм

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр туризма Болгарии Христо Проданов пообещал оказать помощь в вывозе застрявших в стране россиян, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой.По ее словам, на данный момент в Болгарии находится до 3,5 тысячи россиян, среди которых есть и организованные, и самостоятельные путешественники."В сложившейся ситуации прошу коллег оказать содействие в вопросе продления пребывания российских туристов в местных гостиницах, если не на безвозмездной основе, то хотя бы на максимально приемлемых условиях", — сказала она.Христо Проданов заверил, что предпримет необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания россиян в Болгарии. Также он предложил помощь в организации воздушного коридора для вывоза туристов.Стороны договорились быть в постоянном контакте, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.Глава Ростуризма напомнила, что находящиеся на территории Болгарии россияне могут обращаться на бесплатную горячую линию ведомства по телефону: 8 (800) 200-34-11.

https://ria.ru/20220228/vyvoz-1775563724.html

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Ольга Кабанова

новости - туризм, болгария, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, зарина догузова, туризм