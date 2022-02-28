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Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят
Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят - РИА Новости, 28.02.2022
Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году займутся благоустройством возле 193 объектов образования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:52
2022-02-28T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году займутся благоустройством возле 193 объектов образования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что цель работ - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся и сделать эти территории доступными для жителей.Он отметил, что при необходимости будут оборудованы системы освещения и видеонаблюдения, особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершатся к 1 сентября.
https://realty.ria.ru/20220209/blagoustroystvo-1771829591.html
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городское хозяйство москвы, общество
14:52 28.02.2022
 

Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к о программе "Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы"
П/к о программе Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году займутся благоустройством возле 193 объектов образования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланированы работы по благоустройству территорий возле 193 образовательных учреждений общей площадью более 200 гектаров. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что цель работ - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся и сделать эти территории доступными для жителей.
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"В рамках проектов обновим существующие пешеходные дорожки или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим новую уличную мебель", - рассказал заммэра.
Он отметил, что при необходимости будут оборудованы системы освещения и видеонаблюдения, особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершатся к 1 сентября.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
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