Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году займутся благоустройством возле 193 объектов образования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланированы работы по благоустройству территорий возле 193 образовательных учреждений общей площадью более 200 гектаров. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что цель работ - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся и сделать эти территории доступными для жителей.
"В рамках проектов обновим существующие пешеходные дорожки или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим новую уличную мебель", - рассказал заммэра.
Он отметил, что при необходимости будут оборудованы системы освещения и видеонаблюдения, особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершатся к 1 сентября.
Опубликовано: Алёна Пава