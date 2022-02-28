https://ria.ru/20220228/blagoustroystvo-1775578812.html

Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят

Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят - РИА Новости, 28.02.2022

Бирюков: территории у 193 образовательных учреждений Москвы благоустроят

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году займутся благоустройством возле 193 объектов образования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:52

2022-02-28T14:52

2022-02-28T14:52

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городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году займутся благоустройством возле 193 объектов образования, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что цель работ - провести благоустройство по современным стандартам, создать комфортные условия для учащихся и сделать эти территории доступными для жителей.Он отметил, что при необходимости будут оборудованы системы освещения и видеонаблюдения, особое внимание будет уделено озеленению - запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершатся к 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20220209/blagoustroystvo-1771829591.html

https://realty.ria.ru/20220216/sobyanin-1773056986.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество