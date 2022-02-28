https://ria.ru/20220228/biznes-1775627211.html

Титов предложил ввести срочные меры по защите малого и среднего бизнеса

Титов предложил ввести срочные меры по защите малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 28.02.2022

Титов предложил ввести срочные меры по защите малого и среднего бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину перечень экстренных мер,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:36

2022-02-28T17:36

2022-02-28T17:36

экономика

владимир путин

михаил мишустин

борис титов

россия

москва

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину перечень экстренных мер, которые смогли бы предотвратить значительное ухудшение положения малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба омбудсмена."Борис Титов предложил правительству ввести срочные меры по защите малого и среднего бизнеса (МСБ). Он направил председателю правительства Михаилу Мишустину перечень экстренных мер, которые, на его взгляд, смогут предотвратить значительное ухудшение положения МСБ", - сообщили в пресс-службе омбудсмена."Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением в новейшей истории нашей страны. Нужно заботиться не только о состоянии бюджета и курса валют, но и о сохранении рабочих мест, экономического потенциала государства в целом", - считает Титов.В частности, Титов предложил запретить банкам увеличивать процентную ставку "задним числом" по предпринимательским кредитам, предоставленным до 28 февраля (день увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%). Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в договорах.На время экономической волатильности Титов рекомендует также ввести мораторий на возврат основного долга по уже выданным предпринимательским кредитам (обслуживать только проценты). Кроме того, по его словам, необходимо принять программу невозвратных кредитов для пострадавшего от внешних ограничений бизнеса всех категорий с условием сохранения занятости, снизить страховые взносы до 15% для всех субъектов предпринимательской деятельности и на весь объем фонда оплаты труда.Титов предлагает также объявить амнистию в отношении предпринимателей, осужденных за преступления, связанные, в частности, с осуществлением предпринимательской деятельности (перечень предусмотрен частью 1.1 статьи 108 УПК РФ), а также прекратить такие уголовные дела, находящиеся в производстве.Наконец, бизнес-омбудсмен рекомендует последовать примеру Москвы и снять во всех субъектах РФ ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, заменив их системой регулярных санитарно-эпидемиологических требований.Титов подчеркнул, что преодоление санкционного кризиса реально. Он отметил что череда дефолтов по обязательствам и банкротств предприятий может быть предотвращена целенаправленными программами правительства по поддержке реального сектора. "При этом главный акцент необходимо сделать на развитии малых производств, которые в условиях внешних ограничений сохраняют предложение важнейших товаров и услуг и являются буфером в любом кризисе", - заключил бизнес-омбудсмен.

https://ria.ru/20220225/evrazes-1775133206.html

https://ria.ru/20220224/biznes-1774868569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, михаил мишустин, борис титов, россия, москва, центральный банк рф (цб рф)