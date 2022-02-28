https://ria.ru/20220228/birzha-1775523580.html
Бумаги российских компаний обвалились на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний обвалились на Лондонской бирже - РИА Новости, 28.02.2022
Бумаги российских компаний обвалились на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний и банков в понедельник обваливаются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сильнее всего дешевеют расписки банков, свидетельствуют... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:54
2022-02-28T11:54
2022-02-28T12:16
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бумаги российских компаний и банков в понедельник обваливаются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сильнее всего дешевеют расписки банков, свидетельствуют данные торговой площадки.По состоянию на 11.52 мск стоимость бумаг Сбербанка падает на 74,84%, до 1,02 доллара, цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", - на 78,78%, до 7,64 доллара. Торги расписками ВТБ на Лондонской бирже не проводятся. Против ВТБ введены блокирующие санкции в США и Великобритании.Кроме того, цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падает на 41,47%, до 2,74 доллара, "Новатэка" - на 70,96%, до 36,21 доллара, "Лукойла" - на 62,11%, до 19,18 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 53,33%, до 2,62 доллара, "Газпром нефти" - на 29,22%, до 17,2 доллара.Бумаги "Норникеля" падают в цене на 41,67%, до 14 долларов, НЛМК - на 47,74%, до 13,62 доллара, "Северстали" - на 51,81%, до 7,71 доллара.Расписки АФК "Система" дешевеют на 19,44%, до 4,02 доллара, "Ленты" - на 1,29%, до 1,53 доллара, "Магнита" - на 65,33%, до 2,74 долларов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, великобритания, сша, газпром, втб, газпром нефть
11:54 28.02.2022 (обновлено: 12:16 28.02.2022)
Бумаги российских компаний обвалились на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний обвалились на Лондонской бирже, Сбербанк подешевел на 75%