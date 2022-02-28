В Мьянме назвали причину кризиса вокруг Украины
Мьянманский генерал: кризис на Украине — последствие нежелания США говорить о безопасности
Солдаты ВСУ под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кризис вокруг Украины возник среди прочего из-за нежелания США обсуждать с Россией гарантии ее безопасности, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун.
"На сегодняшний день Украина полностью следует в русле политики и идеологии блока западных стран. Такая ситуация привела к тому, что Россия совершенно справедливо выдвинула свои требования по обеспечению ее собственной безопасности, однако мы увидели, что Америка не отреагировала на них и продолжала действовать вопреки справедливому решению проблем. Последствия этого мы как раз и наблюдаем сейчас", — сказал генерал.
"Мне хотелось бы рассказать вам, насколько Мьянма пострадала от западного влияния при правительстве НЛД ("Национальная лига за демократию" — ред.). Это влияние прежде всего осуществлялось через Фонд Джорджа Сороса. Правительство НЛД законным и незаконным путем назначало иностранцев советниками в государственные структуры. Это можно сравнить с Украиной, которая, находясь рядом с Россией, также полностью попала под западное влияние. Нам это хорошо известно, и мы внимательно следим за этим", — добавил генерал.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля прошлого года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Опубликовано: Никита Стома