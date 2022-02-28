https://ria.ru/20220228/bezopasnost-1775471406.html

В Мьянме назвали причину кризиса вокруг Украины

В Мьянме назвали причину кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 28.02.2022

В Мьянме назвали причину кризиса вокруг Украины

Кризис вокруг Украины возник среди прочего из-за нежелания США обсуждать с Россией гарантии ее безопасности, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:24

2022-02-28T07:24

2022-02-28T07:24

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

джордж сорос

россия

мьянма

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_0:42:3022:1742_1920x0_80_0_0_c54e033badae8945f9b7aec42aa8fd6a.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кризис вокруг Украины возник среди прочего из-за нежелания США обсуждать с Россией гарантии ее безопасности, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун.Он отметил, что на Украине "массово распространяются призывы убивать россиян" и провел аналогию с тем, что происходило в Мьянме год назад, когда военные сместили гражданское правительство, а западные страны годами финансировали в Мьянме оппозицию."Мне хотелось бы рассказать вам, насколько Мьянма пострадала от западного влияния при правительстве НЛД ("Национальная лига за демократию" — ред.). Это влияние прежде всего осуществлялось через Фонд Джорджа Сороса. Правительство НЛД законным и незаконным путем назначало иностранцев советниками в государственные структуры. Это можно сравнить с Украиной, которая, находясь рядом с Россией, также полностью попала под западное влияние. Нам это хорошо известно, и мы внимательно следим за этим", — добавил генерал.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля прошлого года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html

https://ria.ru/20220228/geopolitika-1775471101.html

россия

мьянма

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), джордж сорос, россия, мьянма, в мире, признание днр и лнр в россии, москва, украина