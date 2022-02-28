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В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса
В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса
Порядка 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, пошли сегодня в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:37
2022-02-28T12:37
в мире
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
владимир путин
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Порядка 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, пошли сегодня в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами округов и региональными министрами."Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", - сказал Воробьев.Эвакуированных жителей Донбасса разместили в семи лагерях Подмосковья, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина."Что касается помощи, покупки одежды и предметов первой необходимости... За счёт внебюджетных источников различного вида куплено 7 тысяч единиц одежды - это теплые куртки, предметы первой необходимости, школьные принадлежности закуплены для всех детей школьного возраста, которые приехали. А также техника и сим-карты для того, чтобы все прибывшие могли общаться с родственниками", - сказала на совещании Каклюгина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775483245.html
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
россия
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), владимир путин, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
12:37 28.02.2022
 
В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса

Глава Подмосковья Воробьев: 400 детей из Донбасса пошли в понедельник в школы Подмосковья

© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Порядка 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, пошли сегодня в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами округов и региональными министрами.
"Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", - сказал Воробьев.
Эвакуированных жителей Донбасса разместили в семи лагерях Подмосковья, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
"Что касается помощи, покупки одежды и предметов первой необходимости... За счёт внебюджетных источников различного вида куплено 7 тысяч единиц одежды - это теплые куртки, предметы первой необходимости, школьные принадлежности закуплены для всех детей школьного возраста, которые приехали. А также техника и сим-карты для того, чтобы все прибывшие могли общаться с родственниками", - сказала на совещании Каклюгина.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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