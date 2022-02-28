https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775535991.html

В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса

В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022

В подмосковные школы пошли около 400 детей из Донбасса

Порядка 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, пошли сегодня в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:37

2022-02-28T12:37

2022-02-28T12:37

в мире

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

владимир путин

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Порядка 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, пошли сегодня в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами округов и региональными министрами."Сегодня порядка 400 детей пошли в школы", - сказал Воробьев.Эвакуированных жителей Донбасса разместили в семи лагерях Подмосковья, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина."Что касается помощи, покупки одежды и предметов первой необходимости... За счёт внебюджетных источников различного вида куплено 7 тысяч единиц одежды - это теплые куртки, предметы первой необходимости, школьные принадлежности закуплены для всех детей школьного возраста, которые приехали. А также техника и сим-карты для того, чтобы все прибывшие могли общаться с родственниками", - сказала на совещании Каклюгина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775483245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), владимир путин, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию