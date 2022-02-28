https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775522708.html

Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы

Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы - РИА Новости, 28.02.2022

Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы

Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:51

2022-02-28T11:51

2022-02-28T11:51

общество

волоколамск

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Я посетила пункт временного размещения беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" привезли книги, которые нужны детям", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что "все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу". При этом важно, что они будут ходить в школу ни как отдельные группы, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются.Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса."Следующий этап - работа молодых педагогов-волонтеров, которые готовы по скайпу обеспечить дополнительные занятия", - добавила она.По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению ребят из Донбасса планшетами, в ПВР организуется Wi-Fi.Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать."Беременные женщины ставятся на учет", - сказала она.Вместе с тем, выявлены ребята с положительным тестом на ковид, в этом направлении работают медучреждения, проводится диспансеризация."При поступлении новых беженцев есть резервные места", - отметила Святенко. Она также сообщила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

волоколамск

донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, волоколамск, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию