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Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы - РИА Новости, 28.02.2022
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы
Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:51
2022-02-28T11:51
общество
волоколамск
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Я посетила пункт временного размещения беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" привезли книги, которые нужны детям", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что "все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу". При этом важно, что они будут ходить в школу ни как отдельные группы, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются.Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса."Следующий этап - работа молодых педагогов-волонтеров, которые готовы по скайпу обеспечить дополнительные занятия", - добавила она.По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению ребят из Донбасса планшетами, в ПВР организуется Wi-Fi.Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать."Беременные женщины ставятся на учет", - сказала она.Вместе с тем, выявлены ребята с положительным тестом на ковид, в этом направлении работают медучреждения, проводится диспансеризация."При поступлении новых беженцев есть резервные места", - отметила Святенко. Она также сообщила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html
волоколамск
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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общество, волоколамск, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:51 28.02.2022
 
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы

Сенатор Святенко: дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы

© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Я посетила пункт временного размещения беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" привезли книги, которые нужны детям", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что "все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу". При этом важно, что они будут ходить в школу ни как отдельные группы, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются.
Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса.
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:38
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"Следующий этап - работа молодых педагогов-волонтеров, которые готовы по скайпу обеспечить дополнительные занятия", - добавила она.
По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению ребят из Донбасса планшетами, в ПВР организуется Wi-Fi.
Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать.
"Беременные женщины ставятся на учет", - сказала она.
Вместе с тем, выявлены ребята с положительным тестом на ковид, в этом направлении работают медучреждения, проводится диспансеризация.
"При поступлении новых беженцев есть резервные места", - отметила Святенко. Она также сообщила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ОбществоВолоколамскДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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