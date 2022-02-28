https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775522708.html
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы - РИА Новости, 28.02.2022
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы
Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:51
2022-02-28T11:51
2022-02-28T11:51
общество
волоколамск
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184224_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_6b58d125a4d88d2d4a998b31f7417bf5.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Я посетила пункт временного размещения беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" привезли книги, которые нужны детям", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что "все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу". При этом важно, что они будут ходить в школу ни как отдельные группы, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются.Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса."Следующий этап - работа молодых педагогов-волонтеров, которые готовы по скайпу обеспечить дополнительные занятия", - добавила она.По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению ребят из Донбасса планшетами, в ПВР организуется Wi-Fi.Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать."Беременные женщины ставятся на учет", - сказала она.Вместе с тем, выявлены ребята с положительным тестом на ковид, в этом направлении работают медучреждения, проводится диспансеризация."При поступлении новых беженцев есть резервные места", - отметила Святенко. Она также сообщила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html
волоколамск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184224_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_15f7de2a2c8625eb569dd524be66b361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волоколамск, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы
Сенатор Святенко: дети беженцев из Донбасса с понедельника пойдут в подмосковные школы
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дети беженцев из ДНР и ЛНР с понедельника пойдут в подмосковные школы, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Я посетила пункт временного размещения беженцев в Волоколамске
. Вместе с фондом "Благовест" привезли книги, которые нужны детям", - сказал парламентарий в эфире
телеканала "Россия 24".
Она отметила, что "все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу". При этом важно, что они будут ходить в школу ни как отдельные группы, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются.
Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников с Донбасса
.
"Следующий этап - работа молодых педагогов-волонтеров, которые готовы по скайпу обеспечить дополнительные занятия", - добавила она.
По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению ребят из Донбасса планшетами, в ПВР организуется Wi-Fi.
Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать.
"Беременные женщины ставятся на учет", - сказала она.
Вместе с тем, выявлены ребята с положительным тестом на ковид, в этом направлении работают медучреждения, проводится диспансеризация.
"При поступлении новых беженцев есть резервные места", - отметила Святенко. Она также сообщила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.