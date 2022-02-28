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На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
Камчатский край готов принять беженцев с Украины, для них готовят базы отдыха и общежитие, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:12
2022-02-28T09:12
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев - РИА Новости. Камчатский край готов принять беженцев с Украины, для них готовят базы отдыха и общежитие, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах, сообщили в пресс-службе правительства региона."Елизовский район предложил три точки дислокации — базы отдыха, которые могут обеспечить беженцев питанием и всеми необходимыми средствами размещения. Для детей будет обеспечено посещение школ и детских садов с подвозом к местам их расположения. Петропавловск-Камчатский городской округ готов разместить граждан в общежитиях. По предварительных данным, на сегодня есть возможность в предоставлении им 100 мест", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.В правительстве добавили, что в 2014 году на Камчатку прибыли более 400 беженцев, многие из которых остались жить и работать в регионе.
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, петропавловск-камчатский, камчатский край
09:12 28.02.2022
 
На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Власти Камчатки заявили о готовности выделить места для размещения беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев
Девушка в пункте временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Девушка в пункте временного размещения беженцев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев - РИА Новости. Камчатский край готов принять беженцев с Украины, для них готовят базы отдыха и общежитие, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Елизовский район предложил три точки дислокации — базы отдыха, которые могут обеспечить беженцев питанием и всеми необходимыми средствами размещения. Для детей будет обеспечено посещение школ и детских садов с подвозом к местам их расположения. Петропавловск-Камчатский городской округ готов разместить граждан в общежитиях. По предварительных данным, на сегодня есть возможность в предоставлении им 100 мест", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.
В правительстве добавили, что в 2014 году на Камчатку прибыли более 400 беженцев, многие из которых остались жить и работать в регионе.
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 14:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
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