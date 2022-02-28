https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775483245.html

На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Камчатский край готов принять беженцев с Украины, для них готовят базы отдыха и общежитие, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:12

2022-02-28T09:12

2022-02-28T09:12

эвакуация жителей днр и лнр в россию

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев - РИА Новости. Камчатский край готов принять беженцев с Украины, для них готовят базы отдыха и общежитие, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах, сообщили в пресс-службе правительства региона."Елизовский район предложил три точки дислокации — базы отдыха, которые могут обеспечить беженцев питанием и всеми необходимыми средствами размещения. Для детей будет обеспечено посещение школ и детских садов с подвозом к местам их расположения. Петропавловск-Камчатский городской округ готов разместить граждан в общежитиях. По предварительных данным, на сегодня есть возможность в предоставлении им 100 мест", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.В правительстве добавили, что в 2014 году на Камчатку прибыли более 400 беженцев, многие из которых остались жить и работать в регионе.

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, петропавловск-камчатский, камчатский край