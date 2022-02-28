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В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса

В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022

В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса

Для беженцев из Донбасса в Хабаровском крае готовят 15 пунктов временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:55

2022-02-28T08:55

2022-02-28T08:55

эвакуация жителей днр и лнр в россию

хабаровский край

хабаровск

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил дегтярев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Для беженцев из Донбасса в Хабаровском крае готовят 15 пунктов временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее хабаровский губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что регион готов принять беженцев из ЛНР и ДНР и предоставить им места для проживания в ПВР."ПВР откроют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Беженцам окажут помощь в трудоустройстве, а детей зачислят в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.Все беженцы получат единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.

хабаровский край

хабаровск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, хабаровский край, хабаровск, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил дегтярев