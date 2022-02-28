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В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса
В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса
Для беженцев из Донбасса в Хабаровском крае готовят 15 пунктов временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:55
2022-02-28T08:55
эвакуация жителей днр и лнр в россию
хабаровский край
хабаровск
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил дегтярев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Для беженцев из Донбасса в Хабаровском крае готовят 15 пунктов временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее хабаровский губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что регион готов принять беженцев из ЛНР и ДНР и предоставить им места для проживания в ПВР."ПВР откроют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Беженцам окажут помощь в трудоустройстве, а детей зачислят в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.Все беженцы получат единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.
хабаровский край
хабаровск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, хабаровский край, хабаровск, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил дегтярев
08:55 28.02.2022
 
В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса

В Хабаровском крае подготовят 15 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ЛНР и ДНР в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ЛНР и ДНР в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ЛНР и ДНР в пункте временного размещения
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Для беженцев из Донбасса в Хабаровском крае готовят 15 пунктов временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее хабаровский губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что регион готов принять беженцев из ЛНР и ДНР и предоставить им места для проживания в ПВР.
"ПВР откроют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Беженцам окажут помощь в трудоустройстве, а детей зачислят в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
Все беженцы получат единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюХабаровский крайХабаровскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил Дегтярев
 
 
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