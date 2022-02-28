В Хабаровском крае подготовят ПВР для беженцев из Донбасса
В Хабаровском крае подготовят 15 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ЛНР и ДНР в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ЛНР и ДНР в пункте временного размещения
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Для беженцев из Донбасса в Хабаровском крае готовят 15 пунктов временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее хабаровский губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что регион готов принять беженцев из ЛНР и ДНР и предоставить им места для проживания в ПВР.
"ПВР откроют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Беженцам окажут помощь в трудоустройстве, а детей зачислят в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
Все беженцы получат единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.
Опубликовано: Екатерина Зайцева