Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
Власти Чукотки купят одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса
© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Власти Чукотки купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области, сообщил губернатор Чукотского АО Роман Копин.
"Сегодня 14 тысяч детей-беженцев из Донбасса пойдут в школы и вузы регионов России. В связи с этим приняли решение поддержать ребят. Поможем собраться в школу детям, которые сейчас живут в пунктах временного размещения Рязанской области. 117 ребятам приобретаем верхнюю одежду, школьную форму и обувь", - написал Копин в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что свою помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик может оказать каждый житель Чукотского АО. Перевести средства можно через сайт Российского Красного Креста.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве с просьбой о помощи.
Опубликовано: Екатерина Зайцева