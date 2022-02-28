https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса

Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022

Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса

Власти Чукотки купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области, сообщил губернатор Чукотского АО... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:38

2022-02-28T08:38

2022-02-28T08:38

россия

чукотский автономный округ

роман копин

москва

владимир путин

российский красный крест

рязанская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184904_0:80:3356:1968_1920x0_80_0_0_573ee7869d427f4fd47c41683ce57cbc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Власти Чукотки купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области, сообщил губернатор Чукотского АО Роман Копин."Сегодня 14 тысяч детей-беженцев из Донбасса пойдут в школы и вузы регионов России. В связи с этим приняли решение поддержать ребят. Поможем собраться в школу детям, которые сейчас живут в пунктах временного размещения Рязанской области. 117 ребятам приобретаем верхнюю одежду, школьную форму и обувь", - написал Копин в своем Instagram-аккаунте.Он отметил, что свою помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик может оказать каждый житель Чукотского АО. Перевести средства можно через сайт Российского Красного Креста.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве с просьбой о помощи.

россия

чукотский автономный округ

москва

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чукотский автономный округ, роман копин, москва, владимир путин, российский красный крест, рязанская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию