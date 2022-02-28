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Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
Власти Чукотки купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области, сообщил губернатор Чукотского АО... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:38
2022-02-28T08:38
россия
чукотский автономный округ
роман копин
москва
владимир путин
российский красный крест
рязанская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Власти Чукотки купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области, сообщил губернатор Чукотского АО Роман Копин."Сегодня 14 тысяч детей-беженцев из Донбасса пойдут в школы и вузы регионов России. В связи с этим приняли решение поддержать ребят. Поможем собраться в школу детям, которые сейчас живут в пунктах временного размещения Рязанской области. 117 ребятам приобретаем верхнюю одежду, школьную форму и обувь", - написал Копин в своем Instagram-аккаунте.Он отметил, что свою помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик может оказать каждый житель Чукотского АО. Перевести средства можно через сайт Российского Красного Креста.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве с просьбой о помощи.
россия
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россия, чукотский автономный округ, роман копин, москва, владимир путин, российский красный крест, рязанская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:38 28.02.2022
 
Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса

Власти Чукотки купят одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Власти Чукотки купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области, сообщил губернатор Чукотского АО Роман Копин.
"Сегодня 14 тысяч детей-беженцев из Донбасса пойдут в школы и вузы регионов России. В связи с этим приняли решение поддержать ребят. Поможем собраться в школу детям, которые сейчас живут в пунктах временного размещения Рязанской области. 117 ребятам приобретаем верхнюю одежду, школьную форму и обувь", - написал Копин в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что свою помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик может оказать каждый житель Чукотского АО. Перевести средства можно через сайт Российского Красного Креста.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве с просьбой о помощи.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияЧукотский автономный округРоман КопинМоскваВладимир ПутинРоссийский Красный КрестРязанская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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