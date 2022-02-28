https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775465579.html

В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины

В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины - РИА Новости, 28.02.2022

В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала Euronews, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины, Европа "неделями" готовилась к... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T04:33

2022-02-28T04:33

2022-02-28T04:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

евросоюз

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала Euronews, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины, Европа "неделями" готовилась к различным вариантам развития событий.В воскресенье еврокомиссар по внутренним делам Иова Йоханссон заявила, что минимум 300 тысяч граждан Украины въехали в страны Евросоюза из-за происходящего в стране, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/tsena-1775463822.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, евросоюз, москва