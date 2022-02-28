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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775465579.html
В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины
В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины - РИА Новости, 28.02.2022
В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала Euronews, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины, Европа "неделями" готовилась к... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T04:33
2022-02-28T04:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала Euronews, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины, Европа "неделями" готовилась к различным вариантам развития событий.В воскресенье еврокомиссар по внутренним делам Иова Йоханссон заявила, что минимум 300 тысяч граждан Украины въехали в страны Евросоюза из-за происходящего в стране, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/tsena-1775463822.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, евросоюз, москва
04:33 28.02.2022
 
В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов принять беженцев с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди свои вещи в машину на одной из улиц в Киеве
Люди свои вещи в машину на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Люди свои вещи в машину на одной из улиц в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала Euronews, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины, Европа "неделями" готовилась к различным вариантам развития событий.

"Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами (ЕС) у нас есть планы чрезвычайных действий. И те страны, которые находятся не на границе (с Украиной ред.), конечно, тоже готовы принять беженцев", — сказала фон дер Ляйен.

В воскресенье еврокомиссар по внутренним делам Иова Йоханссон заявила, что минимум 300 тысяч граждан Украины въехали в страны Евросоюза из-за происходящего в стране, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
03:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзМосква
 
 
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