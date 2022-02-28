В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов принять беженцев с Украины
Люди свои вещи в машину на одной из улиц в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала Euronews, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины, Европа "неделями" готовилась к различным вариантам развития событий.
"Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами (ЕС) у нас есть планы чрезвычайных действий. И те страны, которые находятся не на границе (с Украиной — ред.), конечно, тоже готовы принять беженцев", — сказала фон дер Ляйен.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Никита Стома