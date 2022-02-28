https://ria.ru/20220228/berdyansk-1775455768.html

Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве

Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве - РИА Новости, 28.02.2022

Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве

Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на брифинге. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:00

2022-02-28T01:00

2022-02-28T03:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

бердянск

россия

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на брифинге.Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, бердянск, россия, украина, алексей арестович