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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве
Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве - РИА Новости, 28.02.2022
Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве
Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на брифинге. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:00
2022-02-28T03:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бердянск
россия
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на брифинге.Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, бердянск, россия, украина, алексей арестович
01:00 28.02.2022 (обновлено: 03:02 28.02.2022)
 
Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве

Советник главы офиса Зеленского Арестович: российские войска взяли под контроль Бердянск

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на брифинге.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

"Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли", — сказал Арестович.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБердянскРоссияУкраинаАлексей Арестович
 
 
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