01:00 28.02.2022 (обновлено: 03:02 28.02.2022)
Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве
Советник главы офиса Зеленского Арестович: российские войска взяли под контроль Бердянск
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на брифинге.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.
"Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли", — сказал Арестович.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Манаширов