https://ria.ru/20220228/belorussiya-1775566060.html

В ЦИК России похвалили организацию референдума в Белоруссии

В ЦИК России похвалили организацию референдума в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

В ЦИК России похвалили организацию референдума в Белоруссии

Международные наблюдатели не выявили каких-то проблем в ходе референдума по конституции в Белоруссии, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин, он также... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:12

2022-02-28T14:12

2022-02-28T17:02

белоруссия

референдум в белоруссии

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международные наблюдатели не выявили каких-то проблем в ходе референдума по конституции в Белоруссии, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин, он также отметил хорошую организацию референдума.Члены российского ЦИК Колюшин и Александр Курдюмов по приглашению Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов участвуют в международном наблюдении за подготовкой и проведением республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь."Референдум прошел хорошо. Явка хорошая. Каких-то проблем не было, были отдельные недовольные, но это никак не повлияло", - сказал Колюшин РИА Новости.Он добавил, что свое мнение международные миссии наблюдателей уже представили в итоговых заявлениях."Организация референдума хорошая, она отличается от российской, потому что там все делается на общественных началах. В Белоруссии практически нет чиновников, которые занимались бы выборами на постоянной основе. В ЦИК Белоруссии штатный только председатель, его заместитель и секретарь комиссии, несколько человек аппарата. Во всех комиссиях люди работают на общественных началах", - подчеркнул Колюшин.Он напомнил, что это уже четвертый референдум в Белоруссии в постсоветский период.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. -0-

https://ria.ru/20220228/referendum-1775538630.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

белоруссия, референдум в белоруссии, россия