https://ria.ru/20220228/banki-1775598031.html
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT
Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:57
2022-02-28T15:57
2022-02-28T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом."Мы остаемся в близкой коммуникации с Евросоюзом, чтобы сформировать список банков", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Чиновник отметил, что окончательное решение примет ЕС, первыми рассматриваются уже подпавшие под санкции банки.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT