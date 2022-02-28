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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/banki-1775598031.html
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT
Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:57
2022-02-28T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом."Мы остаемся в близкой коммуникации с Евросоюзом, чтобы сформировать список банков", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Чиновник отметил, что окончательное решение примет ЕС, первыми рассматриваются уже подпавшие под санкции банки.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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сша, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
15:57 28.02.2022
 
В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT

В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом.
"Мы остаемся в близкой коммуникации с Евросоюзом, чтобы сформировать список банков", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.
Чиновник отметил, что окончательное решение примет ЕС, первыми рассматриваются уже подпавшие под санкции банки.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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