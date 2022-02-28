https://ria.ru/20220228/banki-1775598031.html

В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT

В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022

В Белом доме работают над списком российских банков для отключения от SWIFT

Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:57

2022-02-28T15:57

2022-02-28T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, заявил Белый дом."Мы остаемся в близкой коммуникации с Евросоюзом, чтобы сформировать список банков", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Чиновник отметил, что окончательное решение примет ЕС, первыми рассматриваются уже подпавшие под санкции банки.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

сша

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, ситуация в днр и лнр