https://ria.ru/20220228/balbek-1775588689.html

Эксперт предложил лишать гражданства артистов, публикующих фейки об Украине

Эксперт предложил лишать гражданства артистов, публикующих фейки об Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт предложил лишать гражданства артистов, публикующих фейки об Украине

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил рассмотреть вопрос о лишении гражданства тех российских деятелей культуры, которые распространяют... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:25

2022-02-28T15:25

2022-02-28T15:26

россия

руслан бальбек

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил рассмотреть вопрос о лишении гражданства тех российских деятелей культуры, которые распространяют "фальшивые картины" событий на Украине."В ментальной войне против нашей страны англосаксы активно используют творческую богему в своих целях. По команде они хором побежали тиражировать фальшивые картины происходящего на Украине. Тем самым создавая иллюзию доминирующей, а значит, стало быть, правильной, трактовки тамошних событий в обществе. Под видом заявленной личной позиции эти деятели, осознано или нет, создают протестные настроения в интересах внешних сил. Подобные действия с их стороны носят подрывной характер, и это никак иначе как изменой родины не назовешь", - считает он.Собеседник агентства отметил, что таким образом популярность и доверие широкой аудитории эксплуатируется в политических целях."Не всегда это бывает бескорыстно, у кого-то имущество и счета, а у кого-то гастроли за границей. В эпоху информационной открытости медийность деятелей поп-индустрии делает их иконами моды на идеи, стиль и образ жизни. К сожалению, этим ловко пользуются наши противники. За такую их предательскую деятельность справедливо было бы рассмотреть вопрос о лишении их гражданства РФ и выдворение за пределы территории России", - сказал Бальбек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, руслан бальбек, украина, признание днр и лнр в россии