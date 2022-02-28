15:25 28.02.2022 (обновлено: 15:26 28.02.2022)
Эксперт предложил лишать гражданства артистов, публикующих фейки об Украине
Крымский эксперт Бальбек: надо лишать гражданства артистов, тиражирующих фейки об Украине
Руслан Бальбек
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил рассмотреть вопрос о лишении гражданства тех российских деятелей культуры, которые распространяют "фальшивые картины" событий на Украине.
"Некоторые деятели российской культуры показали себя торговцами чужих интересов. Они так активно предлагают аудитории западный сценарий развития событий, поневоле задумаешься, на чьей стороне они играют", - сказал Бальбек РИА Новости.
"В ментальной войне против нашей страны англосаксы активно используют творческую богему в своих целях. По команде они хором побежали тиражировать фальшивые картины происходящего на Украине. Тем самым создавая иллюзию доминирующей, а значит, стало быть, правильной, трактовки тамошних событий в обществе. Под видом заявленной личной позиции эти деятели, осознано или нет, создают протестные настроения в интересах внешних сил. Подобные действия с их стороны носят подрывной характер, и это никак иначе как изменой родины не назовешь", - считает он.
Собеседник агентства отметил, что таким образом популярность и доверие широкой аудитории эксплуатируется в политических целях.
"Не всегда это бывает бескорыстно, у кого-то имущество и счета, а у кого-то гастроли за границей. В эпоху информационной открытости медийность деятелей поп-индустрии делает их иконами моды на идеи, стиль и образ жизни. К сожалению, этим ловко пользуются наши противники. За такую их предательскую деятельность справедливо было бы рассмотреть вопрос о лишении их гражданства РФ и выдворение за пределы территории России", - сказал Бальбек.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Опубликовано: Кирилл Иванников