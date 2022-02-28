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Роспотребнадзор: пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты
Роспотребнадзор: пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты - РИА Новости, 28.02.2022
Роспотребнадзор: пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты
Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за авиабилеты или обменять их на другие даты, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:15
2022-02-28T18:15
2022-02-28T18:15
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за авиабилеты или обменять их на другие даты, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов Юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения полетов, сообщаем, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги либо обменять билеты на другие даты", — уточняют в ведомстве.Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой они приобретались, и подать соответствующее заявление.Ранее в понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, авиасообщение, россия, аэропорт
Роспотребнадзор: пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат или обменять билеты на другие даты
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за авиабилеты или обменять их на другие даты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов Юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения полетов, сообщаем, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги либо обменять билеты на другие даты", — уточняют в ведомстве.
Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой они приобретались, и подать соответствующее заявление.
Ранее в понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.