https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html

"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу - РИА Новости, 28.02.2022

"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

"Аэрофлот" отменяет рейсы в США, Мексику, Доминикану, на Кубу с 28 февраля по 2 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:32

2022-02-28T13:32

2022-02-28T14:12

россия

аэрофлот

мексика

канада

сша

доминикана

куба

москва

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" отменяет рейсы в США, Мексику, Доминикану, на Кубу с 28 февраля по 2 марта, сообщает перевозчик."В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота" из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун — SU158/159); США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105), Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)", - говорится в сообщении.Как уточняется, пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за билеты.Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил в воскресенье министр транспорта Канады Омар Альхабра.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/airbaltic-1775552024.html

https://ria.ru/20220228/polety-1775527875.html

https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html

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Владимир Лаврентьев

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