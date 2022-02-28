13:32 28.02.2022 (обновлено: 14:12 28.02.2022)
"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу с 28 февраля по 2 марта
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" отменяет рейсы в США, Мексику, Доминикану, на Кубу с 28 февраля по 2 марта, сообщает перевозчик.
"В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота" из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун — SU158/159); США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105), Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)", - говорится в сообщении.
Как уточняется, пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за билеты.
Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил в воскресенье министр транспорта Канады Омар Альхабра.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев