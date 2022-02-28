00:25 28.02.2022 (обновлено: 10:26 28.02.2022)
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов c 28 февраля
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля.
"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", — говорится в сообщении компании.
Авиаперевозчик предложил клиентам оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения билета.
Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Этому решению предстоит публикация в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.
25 февраля, 19:37Delta отказалась от совместной эксплуатации маршрутов с "Аэрофлотом"
Опубликовано: Игорь Манаширов