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"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов - РИА Новости, 28.02.2022
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов
"Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:25
2022-02-28T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
аэрофлот
евросоюз
новости - туризм
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля.Авиаперевозчик предложил клиентам оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения билета.Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Этому решению предстоит публикация в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.
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Игорь Манаширов
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в мире, аэрофлот, евросоюз, новости - туризм
00:25 28.02.2022 (обновлено: 10:26 28.02.2022)
 
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов

"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов c 28 февраля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", — говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик предложил клиентам оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения билета.
Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Этому решению предстоит публикация в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 19:37
Delta отказалась от совместной эксплуатации маршрутов с "Аэрофлотом"
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
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