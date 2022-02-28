https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775452174.html

"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов

"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов - РИА Новости, 28.02.2022

"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов

"Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:25

2022-02-28T00:25

2022-02-28T10:26

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля.Авиаперевозчик предложил клиентам оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения билета.Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Этому решению предстоит публикация в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

https://ria.ru/20220225/aeroflot-1775151788.html

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2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, аэрофлот, евросоюз, новости - туризм