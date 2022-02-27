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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/zhurnalisty-1775376291.html
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2022
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО "Град" во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:40
2022-02-27T15:24
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ПИЩЕВИК (юг ДНР), 27 фев - РИА Новости. Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО "Град" во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА Новости, "Звезды" и ТВЦ.К счастью, журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара.После обстрела российских журналистов в ДНР в небе был замечен украинский беспилотник.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/novosti-1775372728.html
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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5
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96
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии, украина, донецкая народная республика, россия
14:40 27.02.2022 (обновлено: 15:24 27.02.2022)
 
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел РСЗО ВСУ в Донбассе

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ПИЩЕВИК (юг ДНР), 27 фев - РИА Новости. Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО "Град" во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА Новости, "Звезды" и ТВЦ.
К счастью, журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара.
После обстрела российских журналистов в ДНР в небе был замечен украинский беспилотник.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Вчера, 14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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