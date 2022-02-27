https://ria.ru/20220227/zhurnalisty-1775376291.html

Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2022

Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО "Град" во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:40

2022-02-27T14:40

2022-02-27T15:24

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ПИЩЕВИК (юг ДНР), 27 фев - РИА Новости. Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО "Град" во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА Новости, "Звезды" и ТВЦ.К счастью, журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара.После обстрела российских журналистов в ДНР в небе был замечен украинский беспилотник.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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