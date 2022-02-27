14:40 27.02.2022 (обновлено: 15:24 27.02.2022)
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел РСЗО ВСУ в Донбассе
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ПИЩЕВИК (юг ДНР), 27 фев - РИА Новости. Группа российских журналистов попала под огонь украинских РСЗО "Град" во время съемок репортажа на освобожденной от ВСУ территории на юге ДНР в поселке Пищевик (около 20 километров от Мариуполя), пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
Огневой налет произошел в 14.32. Было выпущено не менее 10 ракет. Рядом оказались репортеры РИА Новости, "Звезды" и ТВЦ.
К счастью, журналисты успели покинуть территорию и выйти из зоны удара.
После обстрела российских журналистов в ДНР в небе был замечен украинский беспилотник.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова