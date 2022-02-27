https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775347862.html
Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии
Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии
Белоруссия не может быть площадкой для переговоров Киева и Москвы, говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского в его Telegram-канале, которое... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:38
2022-02-27T10:38
2022-02-27T11:22
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
варшава
киев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Белоруссия не может быть площадкой для переговоров Киева и Москвы, говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского в его Telegram-канале, которое вышло после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о прибытии в Гомель делегации из России."Сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", — заявил украинский лидер.Как ранее заявил Песков, делегация из Москвы уже в Гомеле. В ее состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. По словам пресс-секретаря, Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле.Ранее Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее он добавил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, варшава, киев, украина, владимир зеленский
10:38 27.02.2022 (обновлено: 11:22 27.02.2022)
Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии