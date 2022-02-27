https://ria.ru/20220227/zaytsevo-1775328225.html

ВСУ выпустили по населенному пункту Зайцево в ДНР шесть снарядов

ВСУ выпустили по населенному пункту Зайцево в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ выпустили по населенному пункту Зайцево в ДНР шесть снарядов

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево (южное) на окраинах Горловки в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T05:26

2022-02-27T05:26

2022-02-27T05:32

в мире

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обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево (южное) на окраинах Горловки в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Зайцево было выпущено 6 мин калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями.Обстрелы произошли в период с 5.00 (совпадает с мск).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/neftebaza-1775326648.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днр, украина