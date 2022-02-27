05:26 27.02.2022 (обновлено: 05:32 27.02.2022)
ВСУ выпустили по населенному пункту Зайцево в ДНР шесть снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по населенному пункту Зайцево шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево
Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево (южное) на окраинах Горловки в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Зайцево было выпущено 6 мин калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями.
Обстрелы произошли в период с 5.00 (совпадает с мск).
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев