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Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве - РИА Новости, 27.02.2022
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве
Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:34
2022-02-27T23:34
происшествия
москва
россия
pussy riot
мария алехина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман."Я подтверждаю факт задержания Алехиной, ее увезли в ОВД Хамовники", - сказал собеседник агентства.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.За последние несколько месяцев девушку уже дважды арестовывали (на 10 и 15 суток). Оба раза по статье о пропаганде и демонстрации нацистской атрибутики или символики (20.3 КоАП РФ). Как сообщала защита, претензии касались публикации фотографий с изображениями знаков, похожих на свастику, более пяти лет назад.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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РИА Новости
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60
происшествия, москва, россия, pussy riot, мария алехина
23:34 27.02.2022
 
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной заявил о ее задержании в Москве

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
"Я подтверждаю факт задержания Алехиной, ее увезли в ОВД Хамовники", - сказал собеседник агентства.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
За последние несколько месяцев девушку уже дважды арестовывали (на 10 и 15 суток). Оба раза по статье о пропаганде и демонстрации нацистской атрибутики или символики (20.3 КоАП РФ). Как сообщала защита, претензии касались публикации фотографий с изображениями знаков, похожих на свастику, более пяти лет назад.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 17:35
Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ПроисшествияМоскваРоссияPussy RiotМария Алехина
 
 
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