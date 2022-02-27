https://ria.ru/20220227/zaderzhanie-1775447387.html

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве - РИА Новости, 27.02.2022

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:34

2022-02-27T23:34

2022-02-27T23:34

происшествия

москва

россия

pussy riot

мария алехина

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман."Я подтверждаю факт задержания Алехиной, ее увезли в ОВД Хамовники", - сказал собеседник агентства.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.За последние несколько месяцев девушку уже дважды арестовывали (на 10 и 15 суток). Оба раза по статье о пропаганде и демонстрации нацистской атрибутики или символики (20.3 КоАП РФ). Как сообщала защита, претензии касались публикации фотографий с изображениями знаков, похожих на свастику, более пяти лет назад.

https://ria.ru/20220208/alekhina-1771735307.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, москва, россия, pussy riot, мария алехина