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В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая в эфире телеканала NHK, в ответ на вопрос ведущего о позиции Токио относительно возможного отключения России от SWIFT в РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:58
2022-02-27T03:20
в мире
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая в эфире телеканала NHK, в ответ на вопрос ведущего о позиции Токио относительно возможного отключения России от SWIFT в рамках санкций из-за специальной военной операции на Украине подчеркнул, что японские власти намерены действовать при тесном взаимодействии с западными странами, а также пристально оценивая возможное влияние на рынки.Хаяси подчеркнул, что позже в воскресенье представители стран "большой семерки" должны будут обсудить развитие ситуации на Украине. Коснувшись возможности расширения санкций против России в связи с ситуацией на Украине, глава МИД Японии подчеркнул, что Токио "намерен определять дальнейшие шаги при тесном взаимодействии со странами "большой семерки".Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Помимо банка "Россия" санкции также распространяются на ВЭБ и "Промсвязьбанк".При этом, как отметили накануне в ходе пресс-конференции представители японского правительства, связанных с суверенным долгом облигаций, эмитированных в иенах, нет, а так называемые "самурайские бонды" "Газпрома" не являются объектом санкций.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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в мире, япония, россия
02:58 27.02.2022 (обновлено: 03:20 27.02.2022)
 
В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

Глава МИД Японии Хаяси: меры Запада повлияют на решение по отключению России от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая в эфире телеканала NHK, в ответ на вопрос ведущего о позиции Токио относительно возможного отключения России от SWIFT в рамках санкций из-за специальной военной операции на Украине подчеркнул, что японские власти намерены действовать при тесном взаимодействии с западными странами, а также пристально оценивая возможное влияние на рынки.
"Мы намерены предпринимать меры с учетом позиции западных стран, но и уделяя внимание возможному влиянию (этих действий – ред.) на рынки", - заявил министр.
Хаяси подчеркнул, что позже в воскресенье представители стран "большой семерки" должны будут обсудить развитие ситуации на Украине. Коснувшись возможности расширения санкций против России в связи с ситуацией на Украине, глава МИД Японии подчеркнул, что Токио "намерен определять дальнейшие шаги при тесном взаимодействии со странами "большой семерки".
Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Помимо банка "Россия" санкции также распространяются на ВЭБ и "Промсвязьбанк".
При этом, как отметили накануне в ходе пресс-конференции представители японского правительства, связанных с суверенным долгом облигаций, эмитированных в иенах, нет, а так называемые "самурайские бонды" "Газпрома" не являются объектом санкций.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
03:02
Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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