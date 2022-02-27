https://ria.ru/20220227/yaponiya-1775323422.html

В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая в эфире телеканала NHK, в ответ на вопрос ведущего о позиции Токио относительно возможного отключения России от SWIFT в РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:58

2022-02-27T02:58

2022-02-27T03:20

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая в эфире телеканала NHK, в ответ на вопрос ведущего о позиции Токио относительно возможного отключения России от SWIFT в рамках санкций из-за специальной военной операции на Украине подчеркнул, что японские власти намерены действовать при тесном взаимодействии с западными странами, а также пристально оценивая возможное влияние на рынки.Хаяси подчеркнул, что позже в воскресенье представители стран "большой семерки" должны будут обсудить развитие ситуации на Украине. Коснувшись возможности расширения санкций против России в связи с ситуацией на Украине, глава МИД Японии подчеркнул, что Токио "намерен определять дальнейшие шаги при тесном взаимодействии со странами "большой семерки".Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Помимо банка "Россия" санкции также распространяются на ВЭБ и "Промсвязьбанк".При этом, как отметили накануне в ходе пресс-конференции представители японского правительства, связанных с суверенным долгом облигаций, эмитированных в иенах, нет, а так называемые "самурайские бонды" "Газпрома" не являются объектом санкций.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия