https://ria.ru/20220227/volodin-1775401250.html
Володин назвал Украину зависимым от США государством
Володин назвал Украину зависимым от США государством - РИА Новости, 27.02.2022
Володин назвал Украину зависимым от США государством
Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:17
2022-02-27T17:17
2022-02-27T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
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вячеслав володин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий отметил, что за прошедшие после госпереворота годы неонацисты "получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией". "Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия", - добавил он.Володин уточнил, что Россия оказалась в нынешней ситуации, ни с кем не воюя, все эти годы стремилась к миру. "Это НАТО с 90-х годов всё ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать", - подчеркнул он."Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня киевский режим — это филиал США", - сказал спикер Госдумы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, госдума рф, украина, нато, сша, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
Володин назвал Украину зависимым от США государством
Спикер Госдумы Володин назвал Украину зависимым от США государством