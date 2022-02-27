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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/volodin-1775401250.html
Володин назвал Украину зависимым от США государством
Володин назвал Украину зависимым от США государством - РИА Новости, 27.02.2022
Володин назвал Украину зависимым от США государством
Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:17
2022-02-27T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
госдума рф
украина
нато
сша
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий отметил, что за прошедшие после госпереворота годы неонацисты "получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией". "Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия", - добавил он.Володин уточнил, что Россия оказалась в нынешней ситуации, ни с кем не воюя, все эти годы стремилась к миру. "Это НАТО с 90-х годов всё ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать", - подчеркнул он."Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня киевский режим — это филиал США", - сказал спикер Госдумы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, госдума рф, украина, нато, сша, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
17:17 27.02.2022
 
Володин назвал Украину зависимым от США государством

Спикер Госдумы Володин назвал Украину зависимым от США государством

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Надо понимать, что Украина сегодня — несвободное государство, а её президент — несамостоятельная фигура. Им управляет Вашингтон", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что за прошедшие после госпереворота годы неонацисты "получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией". "Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия", - добавил он.
Володин уточнил, что Россия оказалась в нынешней ситуации, ни с кем не воюя, все эти годы стремилась к миру. "Это НАТО с 90-х годов всё ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать", - подчеркнул он.
"Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня киевский режим — это филиал США", - сказал спикер Госдумы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГосдума РФУкраинаНАТОСШАВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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