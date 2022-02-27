https://ria.ru/20220227/volodin-1775401250.html

Володин назвал Украину зависимым от США государством

Володин назвал Украину зависимым от США государством - РИА Новости, 27.02.2022

Володин назвал Украину зависимым от США государством

Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:17

2022-02-27T17:17

2022-02-27T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

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нато

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вячеслав володин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина сегодня является несвободным государством, киевский режим - это филиал США, они не думают о народе, об Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий отметил, что за прошедшие после госпереворота годы неонацисты "получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией". "Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия", - добавил он.Володин уточнил, что Россия оказалась в нынешней ситуации, ни с кем не воюя, все эти годы стремилась к миру. "Это НАТО с 90-х годов всё ближе сдвигает военные границы к территории нашей страны, при этом публично обещая этого не делать", - подчеркнул он."Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня киевский режим — это филиал США", - сказал спикер Госдумы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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украина

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Ольга Филиппова

в мире, россия, госдума рф, украина, нато, сша, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр