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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться - РИА Новости, 27.02.2022
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться
Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:28
2022-02-27T03:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что заболеваемость пошла вниз, так как многие стали переносить коронавирус "на ногах", но нужно учитывать, что уже многие вакцинированы, а заражаемость больше, для групп риска "омикрон" опасен, как и все предыдущие штаммы.По словам Гинцбурга, смертность растет среди тех, кто вообще не вакцинирован, так как распространение "омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.
https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия
03:28 27.02.2022
 
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться

Глава НИЦ Гинцбург призвал продолжать прививаться из-за сохранения опасности от COVID-19

© РИА Новости / Валерий МельниковПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что заболеваемость пошла на спад, еще не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть еще такой показатель как смертность, к сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться", - сказал Гинцбург.
Он пояснил, что заболеваемость пошла вниз, так как многие стали переносить коронавирус "на ногах", но нужно учитывать, что уже многие вакцинированы, а заражаемость больше, для групп риска "омикрон" опасен, как и все предыдущие штаммы.
По словам Гинцбурга, смертность растет среди тех, кто вообще не вакцинирован, так как распространение "омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 03:26Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что доля "стелс-омикрона" медленно растет
Опубликовано: М. Горбачев
 
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