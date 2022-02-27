https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html

Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться

Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться - РИА Новости, 27.02.2022

Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:28

2022-02-27T03:28

2022-02-27T03:28

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что заболеваемость пошла вниз, так как многие стали переносить коронавирус "на ногах", но нужно учитывать, что уже многие вакцинированы, а заражаемость больше, для групп риска "омикрон" опасен, как и все предыдущие штаммы.По словам Гинцбурга, смертность растет среди тех, кто вообще не вакцинирован, так как распространение "омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.

https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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