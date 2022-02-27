https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться - РИА Новости, 27.02.2022
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться
Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:28
2022-02-27T03:28
2022-02-27T03:28
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что заболеваемость пошла вниз, так как многие стали переносить коронавирус "на ногах", но нужно учитывать, что уже многие вакцинированы, а заражаемость больше, для групп риска "омикрон" опасен, как и все предыдущие штаммы.По словам Гинцбурга, смертность растет среди тех, кто вообще не вакцинирован, так как распространение "омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.
https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия
Гинцбург: опасность от COVID-19 сохраняется, нужно продолжать прививаться
Глава НИЦ Гинцбург призвал продолжать прививаться из-за сохранения опасности от COVID-19
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется и нужно продолжать прививаться, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что заболеваемость пошла на спад, еще не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть еще такой показатель как смертность, к сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться", - сказал Гинцбург.
Он пояснил, что заболеваемость пошла вниз, так как многие стали переносить коронавирус "на ногах", но нужно учитывать, что уже многие вакцинированы, а заражаемость больше, для групп риска "омикрон" опасен, как и все предыдущие штаммы.
По словам Гинцбурга, смертность растет среди тех, кто вообще не вакцинирован, так как распространение "омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.
Опубликовано: М. Горбачев