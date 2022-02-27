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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775353048.html
Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров
Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой, если Украина не хочет терять свою государственность. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:29
2022-02-27T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой, если Украина не хочет терять свою государственность."Если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность..., сегодня надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня, пусть даже выдвигает Россия", - сказал Лукашенко журналистам.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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96
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7 495 645-6601
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:29 27.02.2022 (обновлено: 13:23 27.02.2022)
 
Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров

Президент Белоруссии Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой, если Украина не хочет терять свою государственность.
"Если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность..., сегодня надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня, пусть даже выдвигает Россия", - сказал Лукашенко журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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