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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775413098.html
Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной
Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.02.2022
Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на достижение соглашения о прочном и продолжительном прекращении огня между Россией и Украиной. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:01
2022-02-27T19:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на достижение соглашения о прочном и продолжительном прекращении огня между Россией и Украиной."В ходе моих переговоров с главами МИД России и Украины было заявлено, что стороны в принципе будут соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мы надеемся, что после переговоров будет прочное и продолжительное прекращение огня", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775409020.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:01 27.02.2022 (обновлено: 19:04 27.02.2022)
 
Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной

Турция надеется на прочное и продолжительное прекращение огня между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на достижение соглашения о прочном и продолжительном прекращении огня между Россией и Украиной.
"В ходе моих переговоров с главами МИД России и Украины было заявлено, что стороны в принципе будут соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мы надеемся, что после переговоров будет прочное и продолжительное прекращение огня", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 17:59В мире
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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