https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775413098.html

Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной

Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.02.2022

Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на достижение соглашения о прочном и продолжительном прекращении огня между Россией и Украиной. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:01

2022-02-27T19:01

2022-02-27T19:04

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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на достижение соглашения о прочном и продолжительном прекращении огня между Россией и Украиной."В ходе моих переговоров с главами МИД России и Украины было заявлено, что стороны в принципе будут соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мы надеемся, что после переговоров будет прочное и продолжительное прекращение огня", - сказал Чавушоглу в интервью CNN Turk.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775409020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/erdogan-1775278088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс