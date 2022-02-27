https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775409020.html

Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины

Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины - РИА Новости, 27.02.2022

Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины

Турция запросила встречу с Россией для открытия коридора с моря и воздуха для эвакуации турецких граждан с Украины, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:18

2022-02-27T18:18

2022-02-27T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

хулуси акар

россия

донбасс

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция запросила встречу с Россией для открытия коридора с моря и воздуха для эвакуации турецких граждан с Украины, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Хулуси паша (министр национальной обороны Хулуси Акар – ред.) запросил встречу с российской стороны с просьбой предоставить коридор с воздуха и моря для эвакуации турецких граждан с Украины", - заявил Чавушоглу CNN Turk.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/vengriya-1775364744.html

https://ria.ru/20220225/evakuatsiya-1775178768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, турция, владимир путин, хулуси акар, россия, донбасс