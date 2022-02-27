18:18 27.02.2022 (обновлено: 18:23 27.02.2022)
Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины
Турция запросила встречу с Россией для открытия коридора для эвакуации сограждан с Украины
Вид Киева, 25 февраля 2022
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция запросила встречу с Россией для открытия коридора с моря и воздуха для эвакуации турецких граждан с Украины, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Хулуси паша (министр национальной обороны Хулуси Акар – ред.) запросил встречу с российской стороны с просьбой предоставить коридор с воздуха и моря для эвакуации турецких граждан с Украины", - заявил Чавушоглу CNN Turk.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова