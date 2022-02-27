https://ria.ru/20220227/turisty-1775463939.html
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию - РИА Новости, 28.02.2022
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию
Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:51
2022-02-27T23:51
2022-02-28T03:40
туризм
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сша
европа
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По единодушной оценке экспертов, в сложившейся ситуации, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное – Минтранса России", - указали в АТОР.В ассоциации сообщили, что завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран."По имеющейся информации, с рядом стран ЕС может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гуманитарных рейсов", но все прояснится только в понедельник вечером", - указали в АТОР.
https://ria.ru/20220227/samolet-1775441728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), сша, европа, министерство транспорта рф (минтранс россии)
23:51 27.02.2022 (обновлено: 03:40 28.02.2022)
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию
В АТОР сообщили, что более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию