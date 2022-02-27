https://ria.ru/20220227/turisty-1775463939.html

АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию

АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию - РИА Новости, 28.02.2022

АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию

Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:51

2022-02-27T23:51

2022-02-28T03:40

туризм

новости - туризм

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сша

европа

министерство транспорта рф (минтранс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По единодушной оценке экспертов, в сложившейся ситуации, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное – Минтранса России", - указали в АТОР.В ассоциации сообщили, что завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран."По имеющейся информации, с рядом стран ЕС может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гуманитарных рейсов", но все прояснится только в понедельник вечером", - указали в АТОР.

https://ria.ru/20220227/samolet-1775441728.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), сша, европа, министерство транспорта рф (минтранс россии)