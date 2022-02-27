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Туризм
https://ria.ru/20220227/turisty-1775463939.html
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию - РИА Новости, 28.02.2022
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию
Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:51
2022-02-28T03:40
туризм
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сша
европа
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По единодушной оценке экспертов, в сложившейся ситуации, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное – Минтранса России", - указали в АТОР.В ассоциации сообщили, что завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран."По имеющейся информации, с рядом стран ЕС может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гуманитарных рейсов", но все прояснится только в понедельник вечером", - указали в АТОР.
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новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), сша, европа, министерство транспорта рф (минтранс россии)
23:51 27.02.2022 (обновлено: 03:40 28.02.2022)
 
АТОР: более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию

В АТОР сообщили, что более 27 тысяч туристов могут испытывать сложности с вылетом в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По подсчетам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию - Европа, Карибские страны, США и других – более 27 тысяч", - сообщили в ассоциации.
"По единодушной оценке экспертов, в сложившейся ситуации, туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное – Минтранса России", - указали в АТОР.
В ассоциации сообщили, что завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран.
"По имеющейся информации, с рядом стран ЕС может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гуманитарных рейсов", но все прояснится только в понедельник вечером", - указали в АТОР.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)СШАЕвропаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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