https://ria.ru/20220227/tserkovnaya-1775052700.html
"Окаменела в одночасье". О тайне самой известной церковной легенды
"Окаменела в одночасье". О тайне самой известной церковной легенды - РИА Новости, 27.02.2022
"Окаменела в одночасье". О тайне самой известной церковной легенды
В середине 1950-х в Самаре (на тот момент Куйбышеве) произошла загадочная история, известная как "Стояние Зои". Девушка-комсомолка шутки ради решила станцевать... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T08:00
2022-02-27T08:00
2022-02-27T08:10
религия
михаил ефремов
куйбышев
самара
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Никита Бизин. В середине 1950-х в Самаре (на тот момент Куйбышеве) произошла загадочная история, известная как "Стояние Зои". Девушка-комсомолка шутки ради решила станцевать с иконой и внезапно остолбенела. Версий произошедшего — множество. О самых известных — в материале РИА Новости."Зойка, что ты творишь!"Среди современных высоток на улице Чкалова стоит неприметный деревянный домик. Заколоченные окна, покосившаяся крыша — ничего особенного. Однако местные хорошо знают его историю и охотно рассказывают туристам.В новогоднюю ночь 1956-го здесь собралась молодежная компания. Все как положено: застолье, танцы. Лишь Зоя Карнаухова отсиживалась в сторонке.Ее молодой человек, Николай, почему-то задерживался. "Да забудь ты про него, — утешали подруги, — не придет он, давай к нам!" — "Как не придет?" — возмутилась Зоя.Раздосадованная, она вскочила со словами: "Раз нет моего Николая, буду танцевать с Чудотворцем!" Схватила из красного угла икону святого Николая и пустилась с ней в пляс.Подруги пытались образумить: "Зойка, что ты творишь!" Но ее уже было не остановить. "Если Бог есть, — крикнула она, — пусть он меня покарает".В этот момент якобы раздался шум, поднялся ветер, сверкнула молния. Когда все стихло, молодые люди увидели: богохульница застыла посреди комнаты, мраморно-белая. Ноги приросли к полу, а руки так крепко сжали икону — не вырвать.Перепуганные друзья вызвали скорую. Обездвиженная, холодная и твердая, как статуя, Зоя дышала, сердце билось. Врачи пытались сделать ей укол, однако иглы ломались о затвердевшие мышцы.Дочь медсестры, побывавшая в злополучном доме, вспоминала: "Утром того дня мама вернулась с работы и всех нас перебудила. "Вот вы все спите, — говорит, — а город уже на ушах! На Чкалова девушка окаменела! Прямо с иконой в руках стоит — и ни с места, сама видела".Позорное для коммунистов чудоУжаснулись и милиционеры. Самарские старожилы до сих пор рассказывают о поседевшем от страха молодом сотруднике. Утром возле дома собрались зеваки — посмотреть на "каменную бабу". К вечеру любопытных было больше тысячи. Пришлось выставить оцепление."Толпа росла как на дрожжах. Те дни были очень напряженными, народ, естественно, ждал разъяснений, но ни один священник и близко к тому дому не подходил. Боялись", — писал в мемуарах, посвященных этой истории, тогдашний секретарь епархиального управления Андрей Савин.На пятый день толпу разогнала конная милиция — приближалась областная партийная конференция. Чиновники не выдержали и обратились в епархию. Уполномоченный по делам религий Алексеев попросил епископа Куйбышевского Иеронима во всеуслышание объявить загадочный инцидент нелепой выдумкой.Однако владыка решил сначала во всем разобраться. Объяснил: необходимо, чтобы место происшествия осмотрел священник. Уполномоченный растерялся — пообещал перезвонить."Через два дня сказали, что наше вмешательство уже не требуется", — вспоминал Андрей Савин. А 20 января на партконференции выступил первый секретарь обкома Михаил Ефремов."В городе Куйбышеве широко распространены слухи о происшедшем якобы чуде на Чкаловской улице <…> Да, произошло это чудо — позорное для нас, коммунистов. <…> Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме одна охальница стала танцевать с иконой и окаменела", — говорится в стенограмме.По имеющимся данным, Зоя благополучно "ожила", и охрану с дома можно снять, добавил чиновник. Правда, позже распространились слухи, что несчастная сгинула в психиатрической больнице.Визит святогоВерсия партийного руководства — не единственная. Преданий о "воскресении" Зои в народе немало. Одно из них гласит: на праздник Рождества Христова в дом допустили некоего старца. Отслужив молебен, он легко извлек икону из рук девушки и вернул ее на место. После этого комсомолка очнулась."Старые священники мне рассказывали, что был негласный запрет архиерея. Никому возле того дома не появляться, чтобы власти не могли обвинить духовенство в подстрекательстве. Так что все это благочестивые выдумки, будто в дом ходили священники, да еще и служили там молебны", — утверждал известный православный писатель, клирик Петро-Павловского храма Самары протоиерей Николай Агафонов.В своей книге "Стояние" он изложил другую версию, тоже очень популярную среди верующих: Зоя простояла в оцепенении 128 дней, а вернул ее к жизни сам святитель Николай. В канун Пасхи милиционер пропустил в дом благообразного седого старика и услышал, как тот произнес: "Ну что, милая, устала стоять?"После загадочный старец бесследно исчез. А девушка вскоре ожила. На вопрос, куда делся таинственный посетитель, лишь указала на икону со словами: "В передний угол ушел".Что на самом деле произошло в новогоднюю ночь 1956-го, остается лишь гадать. Свидетелей тех событий уже нет. А дом на Чкалова несколько лет назад почти полностью выгорел изнутри.
https://ria.ru/20220215/khristos-1772768148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ефремов, куйбышев, самара, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Никита Бизин. В середине 1950-х в Самаре (на тот момент Куйбышеве) произошла загадочная история, известная как "Стояние Зои". Девушка-комсомолка шутки ради решила станцевать с иконой и внезапно остолбенела. Версий произошедшего — множество. О самых известных — в материале РИА Новости.
"Зойка, что ты творишь!"
Среди современных высоток на улице Чкалова стоит неприметный деревянный домик. Заколоченные окна, покосившаяся крыша — ничего особенного. Однако местные хорошо знают его историю и охотно рассказывают туристам.
В новогоднюю ночь 1956-го здесь собралась молодежная компания. Все как положено: застолье, танцы. Лишь Зоя Карнаухова отсиживалась в сторонке.
Ее молодой человек, Николай, почему-то задерживался. "Да забудь ты про него, — утешали подруги, — не придет он, давай к нам!" — "Как не придет?" — возмутилась Зоя.
Раздосадованная, она вскочила со словами: "Раз нет моего Николая, буду танцевать с Чудотворцем!" Схватила из красного угла икону святого Николая и пустилась с ней в пляс.
Подруги пытались образумить: "Зойка, что ты творишь!" Но ее уже было не остановить. "Если Бог есть, — крикнула она, — пусть он меня покарает".
В этот момент якобы раздался шум, поднялся ветер, сверкнула молния. Когда все стихло, молодые люди увидели: богохульница застыла посреди комнаты, мраморно-белая. Ноги приросли к полу, а руки так крепко сжали икону — не вырвать.
Перепуганные друзья вызвали скорую. Обездвиженная, холодная и твердая, как статуя, Зоя дышала, сердце билось. Врачи пытались сделать ей укол, однако иглы ломались о затвердевшие мышцы.
Дочь медсестры, побывавшая в злополучном доме, вспоминала: "Утром того дня мама вернулась с работы и всех нас перебудила. "Вот вы все спите, — говорит, — а город уже на ушах! На Чкалова девушка окаменела! Прямо с иконой в руках стоит — и ни с места, сама видела".
Позорное для коммунистов чудо
Ужаснулись и милиционеры. Самарские старожилы до сих пор рассказывают о поседевшем от страха молодом сотруднике. Утром возле дома собрались зеваки — посмотреть на "каменную бабу". К вечеру любопытных было больше тысячи. Пришлось выставить оцепление.
"Толпа росла как на дрожжах. Те дни были очень напряженными, народ, естественно, ждал разъяснений, но ни один священник и близко к тому дому не подходил. Боялись", — писал в мемуарах, посвященных этой истории, тогдашний секретарь епархиального управления Андрей Савин.
На пятый день толпу разогнала конная милиция — приближалась областная партийная конференция. Чиновники не выдержали и обратились в епархию. Уполномоченный по делам религий Алексеев попросил епископа Куйбышевского Иеронима во всеуслышание объявить загадочный инцидент нелепой выдумкой.
Однако владыка решил сначала во всем разобраться. Объяснил: необходимо, чтобы место происшествия осмотрел священник. Уполномоченный растерялся — пообещал перезвонить.
"Через два дня сказали, что наше вмешательство уже не требуется", — вспоминал Андрей Савин. А 20 января на партконференции выступил первый секретарь обкома Михаил Ефремов
.
"В городе Куйбышеве
широко распространены слухи о происшедшем якобы чуде на Чкаловской улице <…> Да, произошло это чудо — позорное для нас, коммунистов. <…> Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме одна охальница стала танцевать с иконой и окаменела", — говорится в стенограмме.
По имеющимся данным, Зоя благополучно "ожила", и охрану с дома можно снять, добавил чиновник. Правда, позже распространились слухи, что несчастная сгинула в психиатрической больнице.
Визит святого
Версия партийного руководства — не единственная. Преданий о "воскресении" Зои в народе немало. Одно из них гласит: на праздник Рождества Христова в дом допустили некоего старца. Отслужив молебен, он легко извлек икону из рук девушки и вернул ее на место. После этого комсомолка очнулась.
"Старые священники мне рассказывали, что был негласный запрет архиерея. Никому возле того дома не появляться, чтобы власти не могли обвинить духовенство в подстрекательстве. Так что все это благочестивые выдумки, будто в дом ходили священники, да еще и служили там молебны", — утверждал известный православный писатель, клирик Петро-Павловского храма Самары
протоиерей Николай Агафонов.
В своей книге "Стояние" он изложил другую версию, тоже очень популярную среди верующих: Зоя простояла в оцепенении 128 дней, а вернул ее к жизни сам святитель Николай. В канун Пасхи милиционер пропустил в дом благообразного седого старика и услышал, как тот произнес: "Ну что, милая, устала стоять?"
После загадочный старец бесследно исчез. А девушка вскоре ожила. На вопрос, куда делся таинственный посетитель, лишь указала на икону со словами: "В передний угол ушел".
Что на самом деле произошло в новогоднюю ночь 1956-го, остается лишь гадать. Свидетелей тех событий уже нет. А дом на Чкалова несколько лет назад почти полностью выгорел изнутри.