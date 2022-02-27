СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT
Handelsblatt: США и ряд стран ЕС обсудят в субботу вечером отключение России от SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии и глава Еврокомиссии обсудят в субботу вечером (по европейскому времени) возможное отключение России от SWIFT, сообщила со ссылкой на источники в правительственных кругах немецкая газета Handelsblatt.
В пятницу официальный представитель правительства ФРГ и глава МИД ФРГ заявили о том, что Германия не поддержит в настоящее время такую ограничительную меру в отношении России, как отключение от международной платежной системы SWIFT. В кабмине пояснили, что это было бы "сложно подготовить технически", так как возможное отключение "имело бы значительное воздействие для немецких компаний", ведущих бизнес с Россией. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что отключение от SWIFT сделало бы невозможным гуманитарное сотрудничество с Россией.
"Ожидается, что помимо (президента США Джо) Байдена в онлайн-конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях", - пишет издание.
По информации Handelsblatt, канцлер Шольц "всю субботу обсуждал со своими коллегами компромисс" в отношении такой меры, как отключении России от SWIFT.
Опубликовано: Павел Стуков