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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/swift-1775314692.html
СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT
СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT
Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии и глава Еврокомиссии обсудят в субботу вечером (по европейскому времени) возможное отключение России от SWIFT, сообщила со... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:30
2022-02-27T00:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
swift
украина
россия
донбасс
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии и глава Еврокомиссии обсудят в субботу вечером (по европейскому времени) возможное отключение России от SWIFT, сообщила со ссылкой на источники в правительственных кругах немецкая газета Handelsblatt.В пятницу официальный представитель правительства ФРГ и глава МИД ФРГ заявили о том, что Германия не поддержит в настоящее время такую ограничительную меру в отношении России, как отключение от международной платежной системы SWIFT. В кабмине пояснили, что это было бы "сложно подготовить технически", так как возможное отключение "имело бы значительное воздействие для немецких компаний", ведущих бизнес с Россией. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что отключение от SWIFT сделало бы невозможным гуманитарное сотрудничество с Россией."Ожидается, что помимо (президента США Джо) Байдена в онлайн-конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях", - пишет издание.По информации Handelsblatt, канцлер Шольц "всю субботу обсуждал со своими коллегами компромисс" в отношении такой меры, как отключении России от SWIFT.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, swift, украина, россия, донбасс
00:30 27.02.2022
 
СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT

Handelsblatt: США и ряд стран ЕС обсудят в субботу вечером отключение России от SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии и глава Еврокомиссии обсудят в субботу вечером (по европейскому времени) возможное отключение России от SWIFT, сообщила со ссылкой на источники в правительственных кругах немецкая газета Handelsblatt.
В пятницу официальный представитель правительства ФРГ и глава МИД ФРГ заявили о том, что Германия не поддержит в настоящее время такую ограничительную меру в отношении России, как отключение от международной платежной системы SWIFT. В кабмине пояснили, что это было бы "сложно подготовить технически", так как возможное отключение "имело бы значительное воздействие для немецких компаний", ведущих бизнес с Россией. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что отключение от SWIFT сделало бы невозможным гуманитарное сотрудничество с Россией.
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Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
"Ожидается, что помимо (президента США Джо) Байдена в онлайн-конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях", - пишет издание.
По информации Handelsblatt, канцлер Шольц "всю субботу обсуждал со своими коллегами компромисс" в отношении такой меры, как отключении России от SWIFT.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАSWIFTУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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