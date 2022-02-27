https://ria.ru/20220227/swift-1775314692.html

СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT

СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: США и ряд стран ЕС обсудят отключение России от SWIFT

Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии и глава Еврокомиссии обсудят в субботу вечером (по европейскому времени) возможное отключение России от SWIFT, сообщила со... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:30

2022-02-27T00:30

2022-02-27T00:30

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Лидеры США, Франции, ФРГ, Италии и глава Еврокомиссии обсудят в субботу вечером (по европейскому времени) возможное отключение России от SWIFT, сообщила со ссылкой на источники в правительственных кругах немецкая газета Handelsblatt.В пятницу официальный представитель правительства ФРГ и глава МИД ФРГ заявили о том, что Германия не поддержит в настоящее время такую ограничительную меру в отношении России, как отключение от международной платежной системы SWIFT. В кабмине пояснили, что это было бы "сложно подготовить технически", так как возможное отключение "имело бы значительное воздействие для немецких компаний", ведущих бизнес с Россией. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что отключение от SWIFT сделало бы невозможным гуманитарное сотрудничество с Россией."Ожидается, что помимо (президента США Джо) Байдена в онлайн-конференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). После возможной договоренности все государства ЕС должны будут совместно принять решение о санкциях", - пишет издание.По информации Handelsblatt, канцлер Шольц "всю субботу обсуждал со своими коллегами компромисс" в отношении такой меры, как отключении России от SWIFT.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, сша, swift, украина, россия, донбасс