СМИ: ФРГ поддержит отключение России от SWIFT при "определенных условиях"
Handelsblatt: ФРГ готова поддержать отключение России от SWIFT при "определенных условиях"
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ готов поддержать отключение России от SWIFT при "определенных условиях", сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах.
В пятницу официальный представитель правительства ФРГ и глава МИД ФРГ заявили о том, что Германия не поддержит в настоящее время такую ограничительную меру в отношении России, как отключение от международной платежной системы SWIFT. В кабмине пояснили, что это было бы "сложно подготовить технически", так как возможное отключение "имело бы значительное воздействие для немецких компаний", ведущих бизнес с Россией. Глава МИД Анналена Бербок сообщила, что отключение от SWIFT сделала бы невозможной гуманитарное сотрудничество с Россией.
"Исключение российских банков из международной платежной информационной системы SWIFT становится все более вероятным. Федеральное правительство, которое долгое время отвергало эту санкцию, теперь готово сделать это при определенных условиях. Уже вечером может быть достигнута договоренность на запланированной видеоконференции между президентом США Джо Байденом и главами европейских правительств", - сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Максим Горбачев