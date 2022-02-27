https://ria.ru/20220227/stroitelstvo-1775395961.html

Путин побывал на строительстве Национального космического центра

Путин побывал на строительстве Национального космического центра - РИА Новости, 27.02.2022

Путин побывал на строительстве Национального космического центра

Президент РФ Владимир Путин побывал в воскресенье на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:41

2022-02-27T16:41

2022-02-27T16:41

наука

космос - риа наука

сергей собянин

дмитрий рогозин

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин побывал в воскресенье на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы.Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Центр строится на участке 6,9 гектара на территории Центра Хруничева. Его площадь составит 250-270 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем. Завершение строительства ожидается в конце 2022 года, передача "Роскосмосу" - в 2023 году.В Центре будут расположены базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

космос - риа наука, сергей собянин, дмитрий рогозин, роскосмос, владимир путин