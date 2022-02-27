https://ria.ru/20220227/spetssessiya-1775445654.html

СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине

СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине - РИА Новости, 27.02.2022

СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине

СБ ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине, по правилам, заседание должно... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:19

2022-02-27T23:19

2022-02-27T23:50

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ООН, 27 фев – РИА Новости. СБ ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине, по правилам, заседание должно пройти в течение 24 часов с этого момента, передает корреспондент РИА Новости."СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса", - говорится в резолюции.РФ голосовала против, три государства воздержались - Индия, Китай и ОАЭ. При процедурном голосовании право вето не действует. Для того чтобы решение было принято, достаточно девяти из 15 голосов Совета Безопасности.В пятницу Россия наложила вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН. По ее ожиданиям, голосование по антироссийской резолюции уже в ГА ООН, а не в СБ ООН, пройдет в среду.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не имеют обязательной юридической силы.Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

https://ria.ru/20220227/zasedanie-1775423744.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, оон, совет безопасности оон, россия, владимир путин, донбасс