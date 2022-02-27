https://ria.ru/20220227/spetssessiya-1775445654.html
СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине
СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине - РИА Новости, 27.02.2022
СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине
СБ ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине, по правилам, заседание должно... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:19
2022-02-27T23:19
2022-02-27T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
оон
совет безопасности оон
россия
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg
ООН, 27 фев – РИА Новости. СБ ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине, по правилам, заседание должно пройти в течение 24 часов с этого момента, передает корреспондент РИА Новости."СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса", - говорится в резолюции.РФ голосовала против, три государства воздержались - Индия, Китай и ОАЭ. При процедурном голосовании право вето не действует. Для того чтобы решение было принято, достаточно девяти из 15 голосов Совета Безопасности.В пятницу Россия наложила вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН. По ее ожиданиям, голосование по антироссийской резолюции уже в ГА ООН, а не в СБ ООН, пройдет в среду.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не имеют обязательной юридической силы.Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
https://ria.ru/20220227/zasedanie-1775423744.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e801e0505dca4b41542d8a84105c386c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, оон, совет безопасности оон, россия, владимир путин, донбасс
23:19 27.02.2022 (обновлено: 23:50 27.02.2022)
СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине
СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине
ООН, 27 фев – РИА Новости. СБ ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине, по правилам, заседание должно пройти в течение 24 часов с этого момента, передает корреспондент РИА Новости.
"СБ ООН
постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса", - говорится в резолюции.
РФ голосовала против, три государства воздержались - Индия
, Китай
и ОАЭ
. При процедурном голосовании право вето не действует. Для того чтобы решение было принято, достаточно девяти из 15 голосов Совета Безопасности.
В пятницу Россия
наложила вето на резолюцию США
и Албании
, призывающую РФ немедленно прекратить операцию на Украине
. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН
. По ее ожиданиям, голосование по антироссийской резолюции уже в ГА ООН, а не в СБ ООН, пройдет в среду.
В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не имеют обязательной юридической силы.
Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.
Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.