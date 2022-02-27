https://ria.ru/20220227/spetsoperatsiya-1775379471.html

Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине

Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:01

2022-02-27T15:01

2022-02-27T15:04

владимир путин

нафтали беннет

в мире

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, было условлено о продолжении двусторонних российско-израильских контактов на различных уровнях.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/izrail-1775379169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, нафтали беннет, в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр