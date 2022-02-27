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Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине
Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:01
2022-02-27T15:04
владимир путин
нафтали беннет
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, было условлено о продолжении двусторонних российско-израильских контактов на различных уровнях.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/izrail-1775379169.html
россия
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владимир путин, нафтали беннет, в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:01 27.02.2022 (обновлено: 15:04 27.02.2022)
 
Путин проинформировал Беннета о ходе спецоперации на Украине

Путин проинформировал премьера Израиля Беннета о ходе спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Кроме того, было условлено о продолжении двусторонних российско-израильских контактов на различных уровнях.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Владимир ПутинНафтали БеннетВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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