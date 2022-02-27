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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/spekulyatsiya-1775425525.html
Украина спекулирует на теме переговоров с Россией, считает депутат
Украина спекулирует на теме переговоров с Россией, считает депутат - РИА Новости, 27.02.2022
Украина спекулирует на теме переговоров с Россией, считает депутат
Высказывания, которые делают украинские политики на фоне подготовки к российско-украинским переговорам, свидетельствуют о попытках отвлечь внимание или... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:27
2022-02-27T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий кулеба
владимир зеленский
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высказывания, которые делают украинские политики на фоне подготовки к российско-украинским переговорам, свидетельствуют о попытках отвлечь внимание или затормозить действия России во время военной спецоперации, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале ведомства в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России, выразил необходимость усиления санкций в отношении РФ и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации."Мы уже понимаем, как действуют украинские политики, что им доверия нет, а заявления представителя Украины как раз и свидетельствуют о том, что это, скорее всего, лишь попытка отвлечь внимание, затормозить какие-либо действия РФ", - заявил Туров, комментируя высказывания Кулебы.Парламентарий добавил, что Украина уже пыталась использовать тему возможного проведения переговоров, "чтобы приостановить спецоперацию", и не исключил, что нынешние высказывания свидетельствуют о подобном сценарии."Уверен, что наши руководители прекрасно это понимают и сделают все возможное для обеспечения безопасности России и союзников", - констатировал он.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
https://ria.ru/20220227/kadyrov-1775408612.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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Ольга Филиппова
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в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир мединский
20:27 27.02.2022
 
Украина спекулирует на теме переговоров с Россией, считает депутат

Депутат Туров заявил, что Украина пытается спекулировать на теме переговоров с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высказывания, которые делают украинские политики на фоне подготовки к российско-украинским переговорам, свидетельствуют о попытках отвлечь внимание или затормозить действия России во время военной спецоперации, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале ведомства в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России, выразил необходимость усиления санкций в отношении РФ и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации.
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"Мы уже понимаем, как действуют украинские политики, что им доверия нет, а заявления представителя Украины как раз и свидетельствуют о том, что это, скорее всего, лишь попытка отвлечь внимание, затормозить какие-либо действия РФ", - заявил Туров, комментируя высказывания Кулебы.
Парламентарий добавил, что Украина уже пыталась использовать тему возможного проведения переговоров, "чтобы приостановить спецоперацию", и не исключил, что нынешние высказывания свидетельствуют о подобном сценарии.
"Уверен, что наши руководители прекрасно это понимают и сделают все возможное для обеспечения безопасности России и союзников", - констатировал он.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир Мединский
 
 
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