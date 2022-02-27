Украина спекулирует на теме переговоров с Россией, считает депутат
Депутат Туров заявил, что Украина пытается спекулировать на теме переговоров с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высказывания, которые делают украинские политики на фоне подготовки к российско-украинским переговорам, свидетельствуют о попытках отвлечь внимание или затормозить действия России во время военной спецоперации, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале ведомства в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России, выразил необходимость усиления санкций в отношении РФ и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации.
"Мы уже понимаем, как действуют украинские политики, что им доверия нет, а заявления представителя Украины как раз и свидетельствуют о том, что это, скорее всего, лишь попытка отвлечь внимание, затормозить какие-либо действия РФ", - заявил Туров, комментируя высказывания Кулебы.
Парламентарий добавил, что Украина уже пыталась использовать тему возможного проведения переговоров, "чтобы приостановить спецоперацию", и не исключил, что нынешние высказывания свидетельствуют о подобном сценарии.
"Уверен, что наши руководители прекрасно это понимают и сделают все возможное для обеспечения безопасности России и союзников", - констатировал он.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Ольга Филиппова