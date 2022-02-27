https://ria.ru/20220227/soobscheniya-1775314874.html

Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились

Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились - РИА Новости, 27.02.2022

Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились

Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:33

2022-02-27T00:33

2022-02-27T00:33

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о поступлении анонимных сообщений с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево."Завершена проверка железнодорожных вокзалов в Москве, а также аэропортов Внуково и Шереметьево завершили. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220221/minirovanie-1774078361.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)