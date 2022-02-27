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Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились - РИА Новости, 27.02.2022
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились
Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:33
2022-02-27T00:33
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о поступлении анонимных сообщений с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево."Завершена проверка железнодорожных вокзалов в Москве, а также аэропортов Внуково и Шереметьево завершили. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)
00:33 27.02.2022
 
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились

Сообщения о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о поступлении анонимных сообщений с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево.
Сапер - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 14:46
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"Завершена проверка железнодорожных вокзалов в Москве, а также аэропортов Внуково и Шереметьево завершили. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ПроисшествияМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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