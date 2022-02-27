https://ria.ru/20220227/soobscheniya-1775314874.html
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились - РИА Новости, 27.02.2022
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились
Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:33
2022-02-27T00:33
2022-02-27T00:33
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" московских железнодорожных вокзалов, а также аэропортов Внуково и Шереметьево оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о поступлении анонимных сообщений с угрозой "минирования" железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево."Завершена проверка железнодорожных вокзалов в Москве, а также аэропортов Внуково и Шереметьево завершили. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220221/minirovanie-1774078361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)
Данные о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились
Сообщения о "минировании" московских вокзалов и аэропортов не подтвердились