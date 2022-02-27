https://ria.ru/20220227/slovakiya-1775399164.html

Словакия направит на Украину системы ПВО

Словакия направит на Украину системы ПВО - РИА Новости, 27.02.2022

Словакия направит на Украину системы ПВО

Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:02

2022-02-27T17:02

2022-02-27T17:09

словакия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427088_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_fc7b296e9b13185aa1f639f36983d50f.jpg

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на пресс-конференции глава минобороны Ярослав Надь."Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине. Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов", - сказал Надь.

https://ria.ru/20220227/dnr-1775390554.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

словакия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский