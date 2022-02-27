https://ria.ru/20220227/slovakiya-1775399164.html
Словакия направит на Украину системы ПВО
Словакия направит на Украину системы ПВО - РИА Новости, 27.02.2022
Словакия направит на Украину системы ПВО
Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:02
2022-02-27T17:02
2022-02-27T17:09
словакия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на пресс-конференции глава минобороны Ярослав Надь."Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине. Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов", - сказал Надь.
https://ria.ru/20220227/dnr-1775390554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
17:02 27.02.2022 (обновлено: 17:09 27.02.2022)
Словакия направит на Украину системы ПВО
Словакия направит на Украину системы ПВО и противотанковые снаряды