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Словакия направит на Украину системы ПВО
Словакия направит на Украину системы ПВО - РИА Новости, 27.02.2022
Словакия направит на Украину системы ПВО
Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:02
2022-02-27T17:09
словакия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на пресс-конференции глава минобороны Ярослав Надь."Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине. Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов", - сказал Надь.
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словакия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
17:02 27.02.2022 (обновлено: 17:09 27.02.2022)
 
Словакия направит на Украину системы ПВО

Словакия направит на Украину системы ПВО и противотанковые снаряды

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке на Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на пресс-конференции глава минобороны Ярослав Надь.
"Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине. Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов", - сказал Надь.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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