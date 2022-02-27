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СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках

СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках - РИА Новости, 27.02.2022

СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:20

2022-02-27T11:20

2022-02-27T11:27

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в республике заявили, что в результате ракетного удара "Точкой-У" произошел взрыв и пожар на нефтебазе в Ровеньках. В СК уточняют, что после удара по нефтебазе произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива."Председатель СК РФ... поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава ведомства указал на необходимость фиксации серьезных нарушений норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, в частности разрушения жилищ и населенных пунктов. Добавляется, что в настоящее время ВС Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева.Кроме того, Бастрыкин уделил особое внимание необходимости фиксации каждого факта обстрела российской территории.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Последствия взрыва на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У". 2022-02-27T11:20 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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