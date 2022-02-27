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СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках
СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках - РИА Новости, 27.02.2022
СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:20
2022-02-27T11:20
2022-02-27T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в республике заявили, что в результате ракетного удара "Точкой-У" произошел взрыв и пожар на нефтебазе в Ровеньках. В СК уточняют, что после удара по нефтебазе произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива."Председатель СК РФ... поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава ведомства указал на необходимость фиксации серьезных нарушений норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, в частности разрушения жилищ и населенных пунктов. Добавляется, что в настоящее время ВС Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева.Кроме того, Бастрыкин уделил особое внимание необходимости фиксации каждого факта обстрела российской территории.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
РИА Новости
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Последствия взрыва на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР
Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У".
2022-02-27T11:20
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происшествия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:20 27.02.2022 (обновлено: 11:27 27.02.2022)
СК поручил установить все обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках
Глава СК Бастрыкин поручил установить обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках