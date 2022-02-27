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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/shvetsiya-1775419291.html
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам отказаться от необязательных поездок в Россию, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:45
2022-02-27T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
швеция
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам отказаться от необязательных поездок в Россию, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на внешнеполитическое ведомство."Министерство иностранных дел Швеции в воскресенье рекомендовало гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Отмечается, что рекомендация основана на ситуации с безопасностью, транспортной доступностью и платежными системами в РФ.Ранее МИД рекомендовал шведам не посещать Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775415291.html
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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в мире, владимир путин, украина, россия, швеция
19:45 27.02.2022
 
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам отказаться от необязательных поездок в Россию, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
"Министерство иностранных дел Швеции в воскресенье рекомендовало гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию
Отмечается, что рекомендация основана на ситуации с безопасностью, транспортной доступностью и платежными системами в РФ.
Ранее МИД рекомендовал шведам не посещать Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияШвеция
 
 
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