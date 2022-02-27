https://ria.ru/20220227/shvetsiya-1775419291.html
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам отказаться от необязательных поездок в Россию, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:45
2022-02-27T19:45
2022-02-27T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
швеция
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам отказаться от необязательных поездок в Россию, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на внешнеполитическое ведомство."Министерство иностранных дел Швеции в воскресенье рекомендовало гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Отмечается, что рекомендация основана на ситуации с безопасностью, транспортной доступностью и платежными системами в РФ.Ранее МИД рекомендовал шведам не посещать Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775415291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, швеция
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию