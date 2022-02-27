https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775418219.html

Еврокомиссия предложила запретить транзакции с Центробанком России

Еврокомиссия предложила запретить транзакции с Центробанком России - РИА Новости, 27.02.2022

Еврокомиссия предложила запретить транзакции с Центробанком России

Еврокомиссия предлагает запретить транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы в Евросоюзе, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:38

2022-02-27T19:38

2022-02-27T20:19

экономика

россия

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает запретить транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы в Евросоюзе, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."Мы запретим транзакции российского Центробанка и заморозим все его активы", - сказала она.Она напомнила, что ЕС намерен исключить из системы SWIFT важные российские банки.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, еврокомиссия, украина