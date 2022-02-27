19:38 27.02.2022 (обновлено: 20:19 27.02.2022)
Еврокомиссия предложила запретить транзакции с Центробанком России
Еврокомиссия предложила запретить транзакции с Центробанком России и заморозить его активы
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает запретить транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы в Евросоюзе, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Мы запретим транзакции российского Центробанка и заморозим все его активы", - сказала она.
Она напомнила, что ЕС намерен исключить из системы SWIFT важные российские банки.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов