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"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу - РИА Новости, 27.02.2022
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу
Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, Кишинев РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:45
2022-02-27T12:45
2022-02-27T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
новости - туризм
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Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, КишиневРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, новости - туризм
Материал дополняется
12:45 27.02.2022 (обновлено: 13:52 27.02.2022)
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу