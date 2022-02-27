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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу - РИА Новости, 27.02.2022
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу
Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, Кишинев РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:45
2022-02-27T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
новости - туризм
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Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, КишиневРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, новости - туризм
Материал дополняется
12:45 27.02.2022 (обновлено: 13:52 27.02.2022)
 
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу

"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, Кишинев
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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