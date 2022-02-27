https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html

"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу

"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу - РИА Новости, 27.02.2022

"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу

Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, Кишинев РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:45

2022-02-27T12:45

2022-02-27T13:52

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новости - туризм

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Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов в Европу: отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, КишиневРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, новости - туризм