Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318556.html
Запад не исключает новых санкций против России
Запад не исключает новых санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022
Запад не исключает новых санкций против России
В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:37
2022-02-27T01:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765904145_0:86:3480:2044_1920x0_80_0_0_f88f3ff31d62c07b6dcb585a9819ab37.jpg
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров в субботу.В сообщении также приведен список уже согласованных на уровне участников встречи будущих санкций, в частности, исключение ряда российских банков из системы SWIFT и ограничение возможностей ЦБ РФ."Страны подчеркнули свою готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит атаку на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок", - говорится в сообщении.В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765904145_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_d4fb695a73ca486f82650d38733033fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, санкции
01:37 27.02.2022
 
Запад не исключает новых санкций против России

Запад не исключает новых санкций против России, если операция в Украине не прекратится

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Москва
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров в субботу.
В сообщении также приведен список уже согласованных на уровне участников встречи будущих санкций, в частности, исключение ряда российских банков из системы SWIFT и ограничение возможностей ЦБ РФ.
"Страны подчеркнули свою готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит атаку на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок", - говорится в сообщении.
В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:11
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала