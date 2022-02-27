https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318556.html

Запад не исключает новых санкций против России

Запад не исключает новых санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022

Запад не исключает новых санкций против России

В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:37

2022-02-27T01:37

2022-02-27T01:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

санкции

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров в субботу.В сообщении также приведен список уже согласованных на уровне участников встречи будущих санкций, в частности, исключение ряда российских банков из системы SWIFT и ограничение возможностей ЦБ РФ."Страны подчеркнули свою готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит атаку на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок", - говорится в сообщении.В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html

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Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, сша, санкции