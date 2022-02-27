https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318556.html
Запад не исключает новых санкций против России
Запад не исключает новых санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022
Запад не исключает новых санкций против России
В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:37
2022-02-27T01:37
2022-02-27T01:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
санкции
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров в субботу.В сообщении также приведен список уже согласованных на уровне участников встречи будущих санкций, в частности, исключение ряда российских банков из системы SWIFT и ограничение возможностей ЦБ РФ."Страны подчеркнули свою готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит атаку на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок", - говорится в сообщении.В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, санкции
Запад не исключает новых санкций против России
Запад не исключает новых санкций против России, если операция в Украине не прекратится